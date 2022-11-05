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طهران: أقرت إيران وللمرة الأولى السبت بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها قامت بتزويدها لحليفتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله "زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا".

اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات في أوكرانيا، وهو ما نفته إيران مراراً.

وتنفي إيران باستمرار الاتهامات لها بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان إنه "في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني الأسبوع الماضي اتفقنا على أنه إذا كان هناك دليل (على استخدام موسكو لمسيّرات إيرانية) فسوف يقدمه لنا".

وأضاف "إذا أوفى الجانب الأوكراني بوعده، يمكننا مناقشة هذه المسألة في الأيام المقبلة وسنأخذ أدلتهم في الاعتبار".

400 طائرة مسيّرة

ونفى وزير الخارجية الإيراني مجدداً أن تكون بلاده قد زودت روسيا بصواريخ معتبراً الاتهامات "باطلة تماماً".

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في 16 تشرين الأول/أكتوبر أن إيران تستعد لإرسال صواريخ إلى روسيا.

وقالت كييف إن حوالى 400 طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت حوالي 2000 طائرة.

ورداً على ذلك فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على ثلاثة جنرالات إيرانيين وشركة أسلحة متهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

في أيلول/سبتمبر قررت كييف خفض العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير مع طهران بسبب هذه القضية.