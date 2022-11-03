قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: قال موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض للنظام الإيراني إن تقارير تفيد بتنظيم رحلة طيران خاصة من مطار بغداد لنقل عناصر من الحشد الشعبي وكتائب حزب الله إلى مدينة مشهد شمال شرقي إيران. للمساعدة في قمع انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي، إضافة إلى استيراد النظام قوات قمعية من دول موالية لإيران، منها لبنان.

وبحسب معلومات "إيران إنترناشيونال"، نقلت رحلة خاصة الإثنين، انطلقت من مطار بغداد وحطت في مطار مشهد، نحو 150 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 30 عاما، يرتدون زياً موحدًا ويحملون حقائب سوداء، يوجههم شخصان إيرانيان. كما لم يُسمح لأحد بالاقتراب من البوابة رقم 43، التي مروا عبرها في المطار.

ونسب موقع ''إيران إنترناشيونال'' إلى ما وصفه بأنه مصادر مطلعة قولها إن هؤلاء ينتمون إلى كتائب حزب الله في العراق والحشد الشعبي، وذهبوا إلى مشهد لقمع الاحتجاجات الشعبية هناك. ووصلت الرحلة مشهد بعد ظهر الإثنين قادمة من بغداد.

ويلتقي هذا التقرير مع ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" من وثائق تظهر أن حسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني، يخطط لإرسال وحدتي العمليات الخاصة الأجنبية 133 و 910 إلى طهران لمساعدة النظام على قمع الاحتجاجات. وبحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة الإسرائيلية، أمر نصر الله بإرسال 9500 مقاتل من الشيعة اللبنانيين إلى إيران للسيطرة على الشوارع والحفاظ على أمن المسؤولين .