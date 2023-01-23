قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: حضّت الولايات المتّحدة أذربيجان الإثنين على العمل من أجل أن يُعاد "فوراً" فتح ممرّ لاتشين الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، الجيب المتنازع عليه بين يريفان وباكو، وذلك خوفاً من حدوث أزمة إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه خلال محادثة هاتفية جرت بينهما الإثنين، تطرّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى هذه المسألة بصورة مباشرة مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب البيان، فقد شدّد بلينكن على أنّ "خطر حدوث أزمة إنسانية في ممرّ لاتشين يقوّض آفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وكان بلينكن اتّصل الأسبوع الماضي برئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان للتعبير عن مخاوفه بشأن هذه المسألة.

كذلك، دعا مشرّعون أميركيون إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على باكو، وذلك في رسالة وجّهوها إلى وزير الخارجية الأسبوع الماضي.

ومنذ أكثر من شهر، يحتلّ أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم ناشطون بيئيون يحتجّون على مناجم غير قانونية، ممرّ لاتشين، وهو طريق جبلي يمتدّ 32 كيلومتراً ويربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

غير أنّ يريفان تتّهم أذربيجان بتدبير هذا الحصار لإحداث أزمة إنسانية في الجيب الذي يبلغ عدد سكّانه حوالى 120 ألفاً.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في حربَين للسيطرة على قره باغ، المنطقة الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن.

وتواجهت أرمينيا وأذربيجان في حرب أولى في مطلع التسعينيات أدّت إلى مقتل 30 ألف شخص وانتهت بانتصار الأرمن. وانتقمت باكو خلال حرب ثانية أودت بحياة 6500 شخص في خريف 2020 وسمحت لها باستعادة مساحات من الأراضي.

ورغم التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة موسكو، إلّا أنّ التوترات تتواصل بين البلدَين.