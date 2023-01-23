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بريتوريا: خطت جنوب أفريقيا التي تعرضت للانتقاد بسبب موقفها "المحايد" الرافض لإدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، عتبة جديدة الاثنين بإعلانها انها "صديقة" لروسيا، خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في بريتوريا.

وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت مؤخرًا أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين في شباط/فبراير قبالة سواحلها "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة أصلاً" بين هذه الدول.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور الاثنين خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف إن "جميع الدول تجري تدريبات عسكرية مع اصدقائها".

ورحبت الوزيرة "بالاجتماع اللطيف" مع "شريك ثمين".

وأكد لافروف أن المناورات البحرية المقبلة "تعكس الرغبة في تطوير التعاون العسكري".

وسيشارك أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب أفريقيا في هذه التدريبات المشتركة المقرر إجراؤها بين 17 و 27 شباط/فبراير.

أعلن لافروف أن روسيا "لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا" مشيراً إلى أن "أولئك الذين يرفضون يجب أن يدركوا أنه كلما طال الوقت كلما كان من الصعب إيجاد حل".

واعربت موسكو عدة مرات عن استعدادها للانخراط في "حوار جاد" مع أوكرانيا بشرط أن تعترف الأخيرة بضم روسيا لعدة مناطق، لكن كييف تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية قبل أي حوار.