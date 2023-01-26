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إيلاف من لندن: عقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعا برئاسة ريشي سوناك، وصف بالمهم في مقر رئيس الحكومة الريفي في (تشيكرز) في مقاطعة باكنغهامشير.

وقالت مصادر حكومية بريطانية، إنه إلى جانب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ، سيناقش الوزراء أولوياتهم في "مجلس الوزراء السياسي". وهذا هو الاجتماع الأول للمجلس منذ تولى ريشي سوناك منصبه.

استراتيجيات

ويتضمن مجلس الوزراء السياسي مناقشة الإستراتيجية، حيث يشارك في الاجتماع المزيد من المسؤولين السياسيين ولا يتم تسجيل ذلك مثل الأعمال الحكومية الرسمية.



وقال تقرير لـ(بي بي سي) إنه بينما يناقش الوزراء كيفية تغيير عجز كبير في الانتخابات ، هناك غيوم فوق الحكومة ، حيث يخضع أكثر من عضو في مجلس الوزراء للتحقيق بشأن سلوكهم.



وذكرت صحيفة (الغارديان) أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب يواجه شكاوى من 24 شخصًا على الأقل، وهو يواجه تحقيقًا في التنمر.



ولم تتحقق بي بي سي من الرقم الجديد لصحيفة الغارديان - لكن مصدرًا قريبًا من العملية أخبرنا أنهم يعتقدون أنه صحيح. تقول الحكومة إنها لن تقدم تعليقًا مستمرًا.

وقال راب لبي بي سي في نهاية الأسبوع: "أنا واثق من أنني تصرفت بشكل احترافي طوال الوقت وبالطبع لا تتسامح الحكومة مع التنمر".

زهاوي يحضر

كما سيحضر اجتماع مجلس الوزراء ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين المتورط في خلاف حول ضرائبه، ولن يكون له أي دور رسمي في جدول الأعمال، على الرغم من التركيز السياسي قبل الانتخابات المحلية في مايو.

وعادة ما يكون رئيس الحزب في المقدمة وفي الوسط في الرسائل السياسية، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات. لكن بعض المحافظين قلقون من تأثير الخلاف حول شؤون الزهاوي المالية على الحزب والحكومة.

واقترح الوزراء علنًا أنه سيُطرد أو سيضطر إلى الاستقالة إذا وجد مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء أنه لم يلتزم بالقانون الوزاري.

تساؤلات

وهناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان على السيد سوناك أن يعرف المزيد عن وضع الزهاوي - وحقيقة أنه دفع غرامة لإنهاء نزاع ضريبي - قبل الدفاع عنه في أسئلة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي.



وتقول مصادر مقربة من رئيس الوزراء إنه يريد متابعة العملية والسماح لمستشار الأخلاقيات بالنظر فيما حدث. لكن السيد سوناك قال أيضًا إن الأسئلة تحتاج إلى إجابة ، بل وأشار إلى أنه سيكون من المناسب سياسيًا إقالته.

وبينما هدأ السيد سوناك حزبه بعد عام 2022 المضطرب، يجد رئيس الوزراء صعوبة في الهروب من بعض الخلافات حول الملاءمة والمعايير.



وقالت بي بي سي إن هذا الأمر يشكل صداعا سياسيا. حتى إذا كان البعض يتعلق بفترة ما قبل أن يصبح السيد سوناك رئيسًا للوزراء ، فقد جعل رئيس الوزراء تنظيف صورة حزبه أولوية رئيسية.



وسيتم الحكم على سوناك بناءً على ما إذا كان يقدم أعلى معايير النزاهة والمهنية التي وعد بها على درجات داونينغ ستريت.

مجالات خمسة

وعلى صلة، قال 10 داونينغ ستريت إن الوزراء سيركزون على المجالات الخمسة ذات الأولوية المحددة في خطاب السيد سوناك للعام الجديد ، بما في ذلك معالجة ارتفاع الأسعار ، وتنمية الاقتصاد ، وخفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS وإيقاف القوارب الصغيرة التي تعبر القناة حاملة للمهاجرين غير الشرعيين.



وشهد اجتماع مجلس الوزراء السياسي أيضًا عرضًا تقديميًا من إسحاق ليفيدو ، خبير الإستراتيجية المحافظة ، أحد العقول المدبرة للفوز الانتخابي للحزب في عام 2019.

وقالت بي بي سي إن ليفيدو عاد للعب دور مركزي في إعداد سوناك للانتخابات العامة المقبلة ، والتي يتوقعها الكثيرون في وستمنستر في النصف الثاني من العام المقبل.



لكن ليفيدو ربما يتوقف عمله في الأشهر المقبلة ، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال يتقدم بشكل كبير على المحافظين.

