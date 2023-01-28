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إيلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في باريس مساء الجمعة مع ممثلي عدد من شركات الاسلحة الفرنسية تزويد بلاده برادارات وطائرات رافال المقاتلة وفالكون المدنية.

وناقش السوداني مع ممثلي شركة تالس الفرنسية تزويد العراق برادارات تخصصية للارتفاعات العالية والواطئة بما يؤمن مسارات الطيران المدني والعسكري بمختلف الارتفاعات وتأمين الأجواء العراقية من الطيران غير المصرح به.

كما بحث مع وفدَ ممثلي شركة داسو الفرنسية تزويد العراق بطائرات رافال المقاتلة لصالح القوة الجوية العراقية وطائرات فالكون المدنية لصالح الطيران المدني العراقي.

مروحيات مقاتلة

بحث السوداني ايضا مع وفد يمثل شركة ايرباص المتخصّصة بصناعات الطيران تدعيم طيران الجيش العراقي بمروحيات مقاتلة وتخصّصية بما يرفع كفاءة قواتنا الأمنية في ملاحقتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي وحماية الحدود العراقية.

وفي وقت سابق اليوم اشار حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء الى أن العراق بصدد شراء مقاتلات رافال الفرنسية لتطوير الأسطول الجوي الحربي العراقي.

وقال علاوي في تصريح صحافي أن السوداني يتجه الى "تطوير الأسطول الجوي العراقي عبر جلب طائرات رافال المتقدمة نظراً للتحول في قدرات العراق المالية والحاجة العسكرية لهذه الطائرات من أجل ملاحقة مسلحي داعش في المناطق المفتوحة والزراعية".



وكان وزير الخارجية فؤاد حسين المرافق للوفد العراقي في زيارته الحالية الى باريس قد نوه الى ان فرنسا هي إحدى الدول الداعمة للعراق في الحرب على الإرهاب ومسألة التسليح ستناقشها وزارة الدفاع العراقية مع الشركات الفرنسية .



وتشير تقارير الى ان العراق راغب في شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية لتعزيز أسطوله الجوي حيث انه يمتلك حاليا اسطولاً يضم 34 طائرة أف 16 المقاتلة الأميركية وكذلك طائرات تشيكية فضلا عن طائرات سيخوي الروسية وطائرات كورية مقاتلة.

فرنسا تعزز القدرات العسكرية للعراق

وكان السوداني قد وقع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس امس الخميس على اتفاقية للشراكة الاستراتيجية نص احد بنودها على ان العراق وفرنسا يدركان المصالح المُشتركة التي تجمعهما في مواجهة مخاطر التَّهديدات الإرهابيّة ومكافحة التَّطرُّف حيث ابرما مُذكَّرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات واخرى متعلقة بالتعاون العسكريّ الثنائيّ بما يضمن وضعاً قانونياً وقائياً للكوادر العسكريّة والمدنيّة.



كما قرر البلدان تشكيل لجان ثنائية في مجالي الدفاع والأمن ومتابعة تنفيذ الخطط السَّنويّة للتعاون الثنائيّ الدِّفاعيّ و‏تعزيز قدرات الدفاع العسكريّة العراقيّة من خلال تنمية المهارات الضروريّة وتسهيل التزوّد بالمُعدات الحربيّة فرنسية الصُّنع وتفعيل تبادل المعلومات والاستخبارات العسكريّة بين الطرفين.