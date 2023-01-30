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واشنطن: أعلنت شرطة ممفيس الإثنين فصل عنصر سادس على خلفية التعرّض بالضرب المبرح للشاب الأسود تايري نيكولز الذي أثارت وفاته صدمة في الولايات المتحدة في قضية وُجّهت في إطارها تهمة القتل إلى خمسة عناصر.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم شرطة ممفيس كيم إيلدر أن العنصر بيرستون هيمفيل "أعفي من الخدمة في بداية التحقيق في وفاة تايري نيكولز مع العناصر الآخرين".

التحق هيمفيل بالسلك في العام 2018، وقالت إيلدر إنه أوقف مؤقتاً عن العمل "بانتظار صدور نتائج التحقيق الجاري".

وفتحت شرطة ممفيس تحقيقا في ملابسات وفاة نيكولز البالغ 29 عاماً، بعد ثلاثة أيام على توقيفه في السابع من كانون الثاني/يناير بسبب قيادة متهوّرة قرب مكان إقامته.

ويُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة الخمسة يعتقلون نيكولز وينهالون عليه بالضرب ركلا ولكما، فيما يئن من الألم وينادي والدته.

وتوفي نيكولز بعد ثلاثة أيام في المستشفى. ومن المقرر أن يُدفن الأربعاء في ممفيس.

تهمة القتل

الأسبوع الماضي وُجهت إلى العناصر الخمسة وجميعهم من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز.

والسبت حلّت شرطة ممفيس وحدة "سكوربيون" التي ينتمي إليها العناصر الخمسة والتي شُكلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بهدف الحدّ من الأنشطة غير القانونية في الأحياء المضطربة عبر نشر مزيد من عناصر الشرطة فيها.

وجاء في بيان للشرطة أن "من مصلحة الجميع حل وحدة سكوربيون بشكل نهائي" مضيفة أن "عناصر الشرطة في الوحدة وافقوا بدون تحفظ" على ذلك.