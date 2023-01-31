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إيلاف من بيروت: بعد أن تعهدت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية تزويد أوكرانيا بالدروع الثقيلة، فإن البعض واثق من أن الطائرات عالية الأداء هي الخطوة المنطقية التالية. قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لشبكة "سي أن بي سي" مؤخرًا: "سنحصل على طائرات أف-16".

لماذا تعتبر هذه المقاتلة مهمة لأوكرانيا؟

حتى الآن، كانت الحرب الجوية في أوكرانيا غير مناخية. عند اندلاع الصراع، كان معقولًا الافتراض أن القوات الجوية الروسية ستدمر بسرعة القوات الجوية الأوكرانية، وتحصل على هيمنة جوية، وأن الجو سيلعب دورًا مهمًا في عمليات الأسلحة المشتركة ضد القوات البرية الأوكرانية.

لكن هذا لم يحصل. وجدت دراسة أجرتها RUSI في نوفمبر الماضي أنه في حين أن القوى الجوية الروسية كانت قادرة على شن بعض الضربات في الأسابيع الأولى من الحرب، فبحلول مارس، فقدت القدرة على العمل في مجال جوي تسيطر عليه أوكرانيا إلا عند مستوى منخفض جدًابفضل أنظمة صواريخ أرض - جو الأوكرانية ذات الفعالية المتزايدة والمشتتة جيدًا والمتحركة. نتيجة لذلك، تم تنفيذ مهام الضربات العميقة لكلا الجانبين من خلال الهجمات الجوية المواجهة أو إطلاق الصواريخ والصواريخ الأرضية، بينما لعبت الطائرات من دون طيار دورًا جديدًا رائعًا على المستوى التكتيكي.

نتيجة لذلك، قد يكون هناك فرصة لأوكرانيا لاستخدام طائرات عالية الأداء مثل أف-16 لتحقيق قدر من التفوق المحلي في دعم العمليات الهجومية لاستعادة الحركة إلى ساحة المعركة. إن حرب الاستنزاف التي حدثت في الأشهر العديدة الماضية في صالح موسكو. الدبابات الغربية الموعودة ستوفر المكون الأرضي الذي تحتاجه أوكرانيا للتغلب على الصعاب. وإضافة قدرات جوية متقدمة سيمثل مضاعفًا كبيرًا للقوة، من شأنه أن يغير الوضع الراهن.

مع ذلك، إرسال المقاتلات إلى أوكرانيا لن يكون بمثابة تغيير فوري للعبة. سيكون هناك مساحة كبيرة وتكلفة كبيرة لتوفير هذا النوع من المساعدة: تدريب الطيارين والطاقم، الصيانة، إعادة الإمداد، التزود بالوقود والاستدامة. ثم هناك أسئلة حول كيفية استخدام الطائرات، والتحكم فيها أثناء العمليات، ودمجها بشكل عام في هيكل القوات الجوية الأوكرانية. كل هذه القضايا يمكن التعامل معها بالطبع، لكنها ستستغرق وقتًا.

كيف ستستجيب روسيا؟

ثم هناك مسألة رد روسيا. كانت القزوى الجوية الروسية حذرة بشأن مهام الطيران، نظرًا لفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية. وتعاني القوة الجوية الروسية من مشاكل نظامية أخرى، بما في ذلك نقص الطيارين المدربين والأطقم الأرضية الضعيفة. ولكن، بشكل عام، لا يزال الروس ناجحين ضد الأوكرانيين الذين يحلقون في الهواء. سوف تكون طائرات سو-35 الروسية، المجهزة والموجودة بشكل صحيح، قادرة على المنافسة على الأقل ضد طائرات اف-16، على الرغم من أن المدى الطويل للأخيرة، من حيث القدرة على الكشف ومدى الأسلحة، يمكن أن يكون حاسمًا.

سيكون الاختلاف في الأرقام. لن يكون لدى الغرب أعداد كبيرة من الطائرات البديلة لشحنها إلى أوكرانيا، في حين أن روسيا، إذا كانت الحرب البرية هي أي مؤشر، فإنها ستلقي بكل ما لديها لتقليص الأسراب الأوكرانية تدريجيًا. سيقومون أيضًا بتجديد الدفاعات الجوية المدمرة حسب الحاجة. قد تكون نسبة الخسارة عالية، لكن يبدو أن بوتين لا يهتم. لذلك، سيكون من الضروري بالنسبة لأوكرانيا رعاية مواردها الجوية الجديدة للحفاظ عليها من أجل الدفع الكبير، أينما ومتى يحدث ذلك.

بالنظر إلى كل ما سبق، يجب أن يفكر كل من كييف وشركائها في الغرب في كيفية الاستفادة من المساعدات الفتاكة المتزايدة المتاحة لأوكرانيا لأغراض سياسية، والسعي إلى إنهاء الصراع من موقع القوة في المستقبل. قد تصبح القوة الجوية المتقدمة قريبًا جزءًا من هذه المعادلة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها جيمس روبينز ونشرها موقع "1945" الأميركي