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موسكو: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية الخميس بدعم أوكرانيا لإنهاء "المسألة الروسية"، مسميا خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تزور كييف.

وقال لافروف في مقابلة تلفزيونية إنّ فون دير لايين "أعلنت أن الحرب يجب أن تفضي إلى هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى منها لعقود". وأضاف "أليست هذه عنصرية ونازية ومحاولة لحل المسألة الروسية؟".

وشدّد وزير الخارجية الروسي على أنّ مواقف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا "تشبه محاولة لحل نهائي +للمسألة الروسية+"، في تصريحات بـ"الحل النهائي للمسألة اليهودية"، أي محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية بأيدي النازيين.

وتزور فون دير لايين كييف الخميس والجمعة للمشاركة في اجتماع تعقده المفوضية مع الحكومة الأوكرانية، وفي قمة ستبحث طلب أوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا بالنازية لتبرير غزوه العسكري منذ حوالى عام.

ومنذ ذلك الحين، تقول روسيا إنها تريد "اجتثاث النازية" من أوكرانيا المجاورة لها، مدرجةً الهجوم عليها في إطار الانتصار السوفياتي على النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ويترأس بوتين الخميس احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار السوفياتي في معركة ستالينغراد في 2 شباط/فبراير 1943.

إلى ذلك أكد لافروف مجدداً أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يشكل "تصعيدًا"، لا سيما في حال تسليمها أسلحة بعيدة المدى.