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إيلاف من لندن: بعد أكثر قليلًا من عامين من الواقعة، اعترف رجل بمحاولة إيذاء ملكة بريطانيا الراحلة، بعدما قبض عليه في أراضي قلعة وندسور بقوس ونشاب محمل.

وأبلغ جاسوانت سينغ تشايل الشرطة البريطانية أنه "هنا لقتل الملكة" بعد اقتحام الأراضي في يوم عيد الميلاد 2021. واليوم الجمعة، أقر بأنه مذنب في تهم بموجب القسم الثاني من قانون الخيانة لعام 1842، إلى جانب حيازة سلاح هجومي وتوجيه تهديدات بالقتل.

وكان الرجل البالغ من العمر 21 عامًا، من بلدة ساوثهامبتون، كان يرتدي قناعًا في ذلك الوقت وكانت الملكة مقيمة في قلعة وندسور. وجاء الحادث على مرمى البصر من شقق الملكة الراحل الخاصة عندما أوقفه ضابط شرطة.

وقال شايل، وهو عامل سابق في السوبر ماركت ، قام بتحميل مقطع فيديو على تيك توك قبل نصف ساعة من مغامرته، إنه ينتقم من مذبحة أمريتسار التي جرت في الهند في عام 1919.

ظهور من المستشفى

وبدا تشايل بلحية هامشية ومشذبة بدقة كما ظهر عبر رابط فيديو في المحكمة من غرفة في مستشفى برودمور للأمراض العقلية الآمن ، وكان يرتدي سترة سوداء مع ياقة فرو مزيفة وقميص أسود.

وقالت كاثرين سيلبي، المدعي العام للمحكمة، إن الملكة كانت في شقتها الخاصة في ذلك الوقت ، وكانت البوابة "تسمح بالوصول الفوري إلى الشقق. وهي غير مفتوحة على الإطلاق للجمهور".

وقيل لجلسة استماع سابقة للمحكمة أنه بعد الساعة 8.10 صباحًا في 25 ديسمبر 2021 بقليل، كان ضابطًا في الخدمة عند البوابة التي تعد بمثابة السيارة الرئيسية والوصول إلى الجزء الخاص من قلعة وندسور، ومر رجل من أمامه حيث ساله الضابط: "صباح الخير، هل يمكنني مساعدة صديقي؟"

ورأى الضابط، تشايل الذي كان يمشي ببطء عبر الأراضي الخاصة باتجاهه وبدأ في الاقتراب منه. وأثناء قيامه بذلك ، أدرك الضابط أن تشايل كان يغطي رأسه بغطاء رأس وكان يرتدي قناعًا وصفه الضابط بأنه "يشبه شيئًا من فيلم (اليقظة -A Vigilante) أو يرتدي ملابس عيد الهالوين".

وفك الضابط غطاء صاعق الاعتقال، قبل أن يقول: "صباح الخير، هل يمكنني مساعدتك صديقي؟"، فقال له تشايل: "أنا هنا لأقتل الملكة".

بعد أن أدرك الضابط أن الرجل كان يحمل قوسًا ونشابًا ، سحب صاعقة الصاعقة الخاصة به وصرخ عليه لإسقاط السلاح والركوع على ركبتيه.

قوس ونشاب

وامتثل تشايل على الفور، ووضع يديه فوق رأسه عندما طلب منه ذلك، قبل أن يكرر "أنا هنا لقتل الملكة".

وكان تم تحميل السلاح بمسامير القوس والنشاب مع قفل الأمان وجاهز لإطلاق النار. وكشف الادعاء أنه تم العثور في وقت لاحق على براغي قوس ونشاب، وملف معدني وأشياء أخرى في غرفة فندق، حيث أقام تشايل الليلة السابقة. وقيل إن القوس والنشاب يمكن مقارنته ببندقية هوائية قوية ولديه القدرة على التسبب في إصابة خطيرة أو مميتة.

وقال ممثلو الادعاء إن مقطع الفيديو الذي ادعى فيه تشايل مسؤوليته سُجل قبل أربعة أيام وأرسل إلى قائمة جهات اتصال تشايل قبل حوالي 10 دقائق من اعتقاله.

وأثناء البحث، تم العثور على ملاحظة مكتوبة بخط اليد نصها: "من فضلك لا تخلع ملابسي وحذائي وقفازي وأقنعتي وما إلى ذلك ، لا أريد ذلك بعد الوفاة ، لا أريد التحنيط ، شكرًا لك وأنا آسف".

لا إدانات سابقة

يذكر أن تشايل الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا وقت محاولة الهجوم، من مواليد وينشستر ، دون أي إدانات أو تحذيرات أو آثار سابقة على الكمبيوتر الوطني للشرطة.

وقال نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في دائرة الادعاء الملكية ، إن ضباط مسلحين اعترضوا تشايل في حادث "نادر". وكان تم التحقيق في القضية من قبل قيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد.

وقال القائد ريتشارد سميث ، الذي يقود قيادة مكافحة الإرهاب ، بعد جلسة الاستماع: "كانت هذه حادثة خطيرة للغاية ، لكن ضباط الدوريات الذين ألقوا القبض على تشايل تمكنوا من إدارتها بهدوء واحتراف كبيرين. أظهروا شجاعة هائلة في مواجهة رجل ملثم كان مسلحًا بقوس ونشاب، ثم قاموا باحتجازه دون أن يتأذى أحد".

صحة عقلية

وتم احتجاز تشايل بموجب قانون الصحة العقلية قبل أن يتم تجزئته ونقله إلى وحدة الصحة العقلية الآمنة في برودمور في فبراير/ شباط 2022.

وقالت المدعية العامة للمحكمة، أليسون مورغان ك: تم رفع قيود الإبلاغ عن تفاصيل القضية بعد أن أقر تشايل بالذنب لمحاولة إيذاء أو إنذار صاحب السيادة ، خلافًا للمادة الثانية من قانون الخيانة لعام 1842. وتم تأجيل القضية لمزيد من التقارير النفسية وسيصدر ضده حكم في 31 مارس/آذار المقبل.