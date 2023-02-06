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اسطنبول: قُتل 15 شخصًا على الأقلّ في محافظتَي عثمانية (جنوب) وشانلي أورفا (جنوب شرق) بعد زلزال بقوّة 7,8 درجات ضرب المنطقة، حسب ما قال حاكما المحافظتَين.

وقال صالح أيهان حاكم شانلي أورفا لتلفزيون إن.تي.في التركي إنّ عشرة أشخاص لقوا حتفهم. من جهتها، أفادت وكالة الأناضول بسقوط خمسة قتلى على الأقلّ في محافظة عثمانية.

هذا وتشير تقارير متفرقة عن الأضرار إلى انهيار مبنى مكون من 14 طابقا و 17 بيت في أضنة، وانهيار 34 مبنى و5 وفيات مؤكدة في العثمانية، وانهيار مبنى مكون من 8 طوابق في ديار بكر، بالإضافة إلى انهيار 16 مبنى ووفاة 10 أشخاص في شانلي اورفا