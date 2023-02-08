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لندن: قالت الحكومة البريطانية الأربعاء إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكان تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا لن يشكل سوى "حل طويل الأمد".

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحافيين خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن "أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير الدفاع (بن والاس) بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويدهم بها، لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد وليست إمكانية قصيرة المدى أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن".

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من لقاء زيلينسكي مع سوناك في لندن، وحثّه السياسيين البريطانيين على إرسال طائرات إلى بلاده التي مزّقتها الحرب.

غير أنّ مكتب سوناك حذّر من أنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين على استخدام أحدث الطائرات البريطانية سيكون عملية طويلة.

وقال المتحدث "نحن حريصون على القيام بكلّ ما هو ممكن لتدريب هؤلاء الطيّارين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لكن هذه قطع معقّدة من المعدّات العسكرية و... فترة التدريب الحالية للطيارين البريطانيين هي حوالى خمس سنوات".