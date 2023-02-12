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نيقوسيا: تصدر وزير الخارجية السابق نيكوس خريستودوليدس الأحد نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قبرص، وفق ما افادت خمس قنوات تلفزة مستندة الى استطلاعات رأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت.

وتوقعت قناة "سي واي بي سي" أن ينال خريستودوليدس ما بين 50,5 و53,5 في المئة من الاصوات متقدما على منافسه أندرياس مافرويانيس الذي توقعت ان يحظى بما بين 46,5 و49,5 في المئة من الاصوات.