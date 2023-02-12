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دمشق: أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأحد أن الرئيس السوري بشار الاسد أبدى استعدادا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لايصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا الواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لصحافيين "بعد ظهر اليوم، التقيت سيادة الرئيس الأسد الذي أوضح أنه منفتح على فكرة (فتح) معابر حدودية (استجابة) لهذا الوضع الملح".

تضررت نتيجة الزلزال طرق رابطة بمعبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة حالياً من تركيا إلى مناطق المعارضة. ورغم أن المساعدات عادت إلى التدفق عبر المعبر منذ الخميس، تتزايد الدعوات لفتح نقاط عبور حدودية أخرى من أجل تسريع إيصال الدعم الضروري.

كما رحب تيدروس "بالموافقة التي أعطتها الحكومة السورية مؤخراً لقوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود"، لتتمكن من إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة.

وكانت دمشق قد أعلنت موافقتها على ايصال المساعدات الدولية من المناطق التي تسيطر عليها.

لكن منظمة الصحة العالمية ما زالت تنتظر الضوء الأخضر من السلطات في مناطق المعارضة لإدخال المساعدات.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "نحن في الانتظار".

وتابع "يمكننا الانتقال في أي وقت إلى الشمال الغربي بفضل التفويض الذي لدينا... من هذا الجانب. نحن الآن ننتظر الأنباء من الجانب الآخر"، مردفاً "عندما تصلنا، سنعبر في اتجاه الشمال الغربي".