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واشنطن: يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن في الثالث من آذار/مارس المقبل لمحادثات تتناول دعم كييف في تصديها للغزو الروسي، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس.

البيت الأبيض

وقال البيت الأبيض في بيان إنه "في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا سيناقش الزعيمان جهودنا المستمرة لدعم أوكرانيا وتحميل روسيا كلفة عدوانها وتعزيز الأمن على ضفتي الأطلسي".

ويأتي الاجتماع بعد بضعة أيام على الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ويحيي بايدن الذكرى بزيارة إلى بولندا، جارة أوكرانيا والعضو في حلف شمال الأطلسي، بين 20 و22 من الشهر الحالي.

التعاون المستمر

وسيعرض بايدن وشولتس "التعاون المستمر بين البلدين في عدد من القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك العمل معا بشأن التحديات المشتركة التي تطرحها الصين وتعاوننا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".