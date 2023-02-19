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إيلاف من لندن: في أول زيارة لمسؤول بريطاني كبير منذ الزلازل المدمرة وزير التنمية يزور مواقع الاستجابة لمساعدة المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وتأتي زيارة وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل إلى جنوب تركيا يوم الأحد، بعد أيام من الإعلان عن حزمة المساعدات البريطانية الرئيسية الجديدة في 15 فبراير استجابة للاحتياجات على الأرض في كل من تركيا وسوريا.

وقام الوزير بجولة في مستشفى ميداني بقيادة المملكة المتحدة في تورك أوغلو ليشكر الطاقم الطبي البريطاني على توفير الرعاية المنقذة للحياة جنبًا إلى جنب مع الأطباء الأتراك، والتقى الخوذ البيضاء الممولة من قبل المساعدات البريطانية (الدفاع المدني السوري) لمناقشة ما هو مطلوب في المرحلة التالية من الاستجابة.

وشهد ميتشل عمل الفرق الطبية والمساعدات البريطانية التي تدعم السلطات التركية والمنظمات السورية والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لتنسيق الاستجابة الطارئة في كل من تركيا وسوريا.

مستشفى ميداني

وفي توركوغلو، قام وزير التنمية البريطاني بجولة في مستشفى ميداني مشترك بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية يعمل به موظفو الاغاثة UK-Med ووزارة الدفاع مع غرفة طوارئ ومركز تشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يقدم الرعاية المنقذة للحياة وشكر الطاقم الطبي البريطاني الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع الأطباء الأتراك.

كما التقى الوزير ميتشل الخوذ البيضاء ومجموعات النساء السوريات بالإضافة إلى منظمة خيرية عضو في لجنة الطوارئ والكوارث ومنظمة كير الدولية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ووكالات الأمم المتحدة للاستماع مباشرة إلى جهود الإغاثة في تركيا. وسوريا ونفهم ما يجب القيام به أكثر مع انتقال الأزمة من الإنقاذ إلى التعافي.

وقال وزير التنمية أندرو ميتشل: نحن نعمل منذ اليوم الأول من هذا الزلزال الرهيب للمساعدة في تنسيق الاستجابة الطارئة في كل من تركيا وسوريا وتقديم الدعم المنقذ للحياة لمن يحتاجون إليه.

إلى التعافي

وأضاف: مع اقتراب هذا الوضع المتطور من مرحلة جديدة من الإنقاذ إلى التعافي ، رأيت بنفسي الجهود المذهلة على الأرض في المستشفى الميداني ، حيث توفر الفرق الطبية البريطانية عمليات إنقاذ الأرواح ، بما في ذلك أولئك الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وقال: وتؤكد استجابة الجمهور البريطاني لنداء لجنة الكوارث والطوارئ ، والتي وصلت الآن إلى 88 مليون جنيه إسترليني ، الدعم القوي من المملكة المتحدة للإنقاذ والتعافي بعد هذا الحدث المأساوي.

وتابع وزير التنمية: لقد رأيت وسمعت اليوم كيف مكّن هذا الكرم الاستثنائي الخبرة البريطانية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية من زيادة دعمها وإحداث فرق حقيقي لشعب تركيا وسوريا.

حزمة دعم

وتأتي الزيارة في أعقاب حزمة دعم بريطانية كبرى بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني في 15 فبراير ، مع استجابة المملكة المتحدة للاحتياجات على الأرض في تركيا وسوريا بما يتماشى مع طلبات السلطات التركية والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.

وموّلت مبادرة المملكة المتحدة أول 5 ملايين جنيه إسترليني من التبرعات العامة للجنة طوارئ الكوارث (DEC) لنداء زلزال تركيا وسوريا الذي يوفر دعمًا فوريًا لإنقاذ الأرواح للمناطق الأكثر تضررًا ، وذلك بفضل تعاطف وكرم الشعب البريطاني.

كما أرسلت المملكة المتحدة فريقًا مكونًا من 77 خبيرًا في البحث والإنقاذ بمعدات متخصصة ، بالإضافة إلى أربعة كلاب إنقاذ ، عملوا ليلًا ونهارًا لمساعدة الأشخاص المتضررين من الزلزال.

الخوذ البيضاء

وحشدت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري) التي تمولها المملكة المتحدة جهود بحث وإنقاذ كبيرة وحشدت المملكة المتحدة 4.3 مليون جنيه إسترليني إضافية للخوذ البيضاء لدعم ذلك.

وفي الختام، قال الوزير ميتشل: وبينما ننتقل من الإنقاذ إلى التعافي، تواصل المملكة المتحدة إرسال إمدادات الإغاثة العاجلة إلى تركيا وسوريا مثل الخيام والبطانيات لمساعدة الناجين على التكيف مع ظروف التجميد. وقال: نحن نعمل عن كثب مع الأمم المتحدة للحفاظ على التسليم السريع لهذه الإمدادات عبر الحدود التركية إلى شمال غرب سوريا.

