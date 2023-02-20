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ايلاف من لندن: وقع العراق والسعودية مذكرة تفاهم أمنية شاملة هي الأولى من نوعها منذ 40 عاما لتعزيز عملهما المشترك في المجالات الاستخبارية ومكافحة المخدرات وأمن الحدود الدولية.

ووقع المذكرة في الرياض مساء الأحد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود هي الأولى من نوعها منذ عام 1983 كما قالت الداخلية العراقية في بيان صحافي تابعته "إيلاف".



وفدا وزارتي الداخلية العراقية والسعودية خلال اجتماعهما في الرياض مساء الأحد 19 فبراير 2023 (واس)

وأشارت الوزارة الى أن "هذه المذكرة شملت جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك بما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي".

مباحثات أمنية رسمية

وقبل التوقيع على مذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين أجرى وزيرا داخليتهما جلسة مباحثات أكد خلالها الامير عبد العزيز بن سعود أن هذه المباحثات تأتي استمرارًا لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات الأمنية والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين وللاسهام في تطوير العمل الأمني وتفعيله والوصول به إلى تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين الوزارتين كما قالت وكالة الانباء السعودية في تقرير تابعته "ايلاف".

وشارك في جلسة المباحثات من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي وسفير السعودية لدى العراق عبدالعزيز الشمري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

فيما شارك من الجانب العراقي مستشار وزير الداخلية لشؤون التدريب اللواء زياد طه علي ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي عبدالكاظم ومدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد صالح حمود وقائد قوات حرس الحدود اللواء محمد عبدالوهاب سكر عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية العراقية.

مشروعات أمنية مشتركة

ولدى مغادرة وزير الداخلية العراقي الشمري الى الرياض أمس، أوضح أن زيارته الرسمية هذه الى السعودية تهدف الى مناقشة استكمال العمل في عدد من المشروعات المشتركة ذات الأهمية في المجالات الأمنية والتدريبية وفي مكافحة المخدرات .

وأوضح الوزير ان زيارته تأتي أيضا من أجل بحث عدد من الملفات التي تخص العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية العراقية والسعودية من أجل تطوير التعاون الأمني بين بغداد والرياض في مجالات العمل الاستخباري، ومكافحة المخدرات وأمن الحدود الدولية والأدلة الجنائية والتدريب وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

يشار الى ان العراق يرتبط مع جارته الجنوبية السعودية بحدود يبلغ طولها 814 كيلومترا محاطة بسياج حديدي مدعم بتقنية إلكترونية حديثة يمكن من خلالها رصد كل ما يقع على الحدود وبالقرب منها فيما يرتبط البلدان بمنفذين حدوديين رسميين هما جميمة وعرعر.