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هاتاي (تركيا): أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين خطة لبناء 200 ألف منزل في 11 محافظة تركية تضررت من الزلزال المدمر في السادس من شباط/فبراير.

وقال إردوغان من محافظة هاتاي (جنوب) الأكثر تضرراً من الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا ودمر أو ألحق أضراراً بالغة بأكثر من 118 ألف مبنى، "لن يزيد ارتفاع أي من المباني عن ثلاثة أو أربعة طوابق".

وأضاف أنه "سيتم اعادة تشييد جميع المباني (...) على أرض صلبة ووفقاً للمعايير الجيدة" مشيراً إلى أن بناء هذه المساكن سيبدأ في آذار/مارس.

وتابع أن هذه المساكن ستُبنى بعيداً من خطوط الصدع و"أقرب إلى الجبال للحماية من المشاكل الناجمة عن الأرضية غير المتينة".

وقال "سنبني انطاكية واسكندرون وارسوز مجدداً. سنعيد البناء من الصفر" وهي المدن الثلاث في محافظة هاتاي.

وحدات سكنية

وعد الرئيس التركي الذي كان يتحدث لأول مرة علناً منذ ستة أيام "سنبدأ بنقل مواطنينا الذين يعيشون في الخيم والحاويات إلى منازلهم [الجديدة] في غضون عام".

وسيتم بناء 130 ألفًا من الوحدات السكنية المعلن عنها في محافظات هاتاي وكهرمان مرعش ومالاتيا وهي أكثر المحافظات الـ11 تضرراً من الزلزال.

وقال إردوغان إنه سيتم أيضاً إعادة بناء المساجد وأماكن العبادة الأخرى.

وأضاف الرئيس الذي أشار إلى أن أكثر من 114.800 شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، إن البنوك العامة ستمحو ديون الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال.

وأوضح أنه في المجموع "تمت تلبية حاجات 1,69 مليون شخص للحصول على مأوى"، لافتاً الى أنه تم إجلاء 375 ألف منكوب من المحافظات المتضررة إلى مدن أخرى في البلاد ثلاثة أرباعهم من طريق الجو.