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إيلاف من لندن: تناقلت وسائل الإعلام والصحافة البريطانية صورة للملك تشارلز الثالث وهو يتلقى التحية التقليدية (الهونغي) وهي من عادات شعب الماوري في نيوزيلندا، وذلك لك خلال زيارة إلى موقع تدريب عسكري.

وفي الصورة بدا عاهل بريطانيا، وهو يضغط جبهته وأنفه على الضابط النيوزيلندي الذي هو جزء من معسكر للتدريب، حيث يتم تجهيز مجموعة من المجندين الأوكرانيين للحرب.

عناق الهونغي

وعناق الهونغي، وهي ملامسة الأنف، عادة مقدسة نابعة من الأسطورة التي تدل على أن الضيف لم يعد زائرًا ولكنه مرتبط بالشخص الذي يؤدي التحية، إنها تترجم تقريبًا على أنه "مشاركة في التنفس".

وقبل أن تتحول الهونغي إلي تحية يومية في المجتمع الماوري كانت عبارة عن احدى طقوس الحرب حيث كان يعتمدونها لمعرفة اذا ما كان الزائر من الأعداء أم الاصدقاء، فبعد أداء التحية تطلق النساء صرخات حادة الهدف منها تبادل المعلومات حول ماهية الزائر والهدف من زياراته ثم تبدأ رقصات المحاربين .

زيارة موقع التدريب

وزار الملك موقع التدريب في مكان لم يكشف عنه في مقاطعة ويلتشير حيث يكمل المجندون خمسة أسابيع من التدريب القتالي الأساسي من قبل القوات البريطانية والدولية الشريكة قبل عودتهم للقتال في أوكرانيا.

وأشاد بالمجندين "المذهلين" حيث شاهدهم يقتحمون خندقًا وهميًا ويقاتلون في معركة بالأسلحة النارية. وقال الملك البالغ من العمر 74 عاما لضابط كبير "لا أعرف كيف تفعل ذلك. أنا معجب جدا."

ويتم تعليم المجندين أيضًا مهارات مثل المهارات الميدانية الأساسية والرعاية الطبية والرماية والتعامل مع الأسلحة ، بالإضافة إلى حرب الخنادق التي كانت سمة من سمات الحرب في أوكرانيا.

مدنيون باعمار متفاوتة

يذكر أن العديد من المجندين مدنيون ليس لديهم خبرة عسكرية. وتم تدريب حوالي 10000 جندي في المملكة المتحدة منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يكمل 20000 آخرين الدورة التي تستغرق خمسة أسابيع في عام 2023.

ويتولى تدريب المجندين مدربون تحت قيادة الرائد توني هاريس، من القوات المسلحة النيوزيلندية، الذي تحدث مع الملك خلال العملية، وقال: "كنا نتحدث عن حقيقة أنهم عادوا إلى حرب الخنادق والتناقض مع الحرب العالمية الأولى وكيف عدنا إلى الخنادق في القرن الحادي والعشرين".

أضاف: "نظرًا للدفاع القوي حقًا الذي وضعه الأوكرانيون - لقد تمكنوا من دفع القوات الروسية إلى حد كبير إلى طريق مسدود في أجزاء كبيرة من المسرح - فإن الجزء الأكبر من الإمساك بالخط هو الحفر والاستعداد للأسوأ".

إعداد قتالي

رافق الملك تشارلز في الزيارة، قائد الجيش البريطاني الجنرال السير باتريك ساندرز ، الذي قال بعد الزيارة إن الأوكرانيين يتدربون في ثلاثة مواقع في جميع أنحاء البلاد.

أضاف: "يتعلق الأمر بمحاولة إعداد المجندين لتلك التجارب الأولى التي سيخوضونها في القتال، في ساحة المعركة - يتعلق الأمر بالقيام بما نسميه" تلقيح ساحة المعركة "لتعريضهم لبعض الصدمات وبعض العنف في "بعض الظروف (التي سيواجهونها)".

وقال السير باتريك إن المجندين أخذوا التدريب "بجدية لا تصدق" ، مضيفًا: "إنهم متفانون جدًا واللافت للنظر هو نطاق المهن والأعمار التي نحصل عليها. لذلك كان لدينا متطوع 71 عامًا من العمر ومتطوعون بعمر ما بين 18 و19 عامًا ".

وكان الملك تشارلز الثالث استقبل يوم 8 فبراير في قصر باكنغهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قام باول جولة خارجية منذ الغزو الروسي، استهلها بزيارة لندن.