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يختلف الخبراء حول ما إذا كان ثمة هجوم جديد وشيك، فإن عاماً واحداً على الحرب يترك صورة مختلفة تمامًا عما كان متوقعًا.

إيلاف من بيروت: مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا الجمعة، تبدو الصورة مختلفة تمامًا عن الأسابيع الأولى من الحرب، عندما تدفقت مئات الدبابات الروسية عبر الحدود وحاولت القوات المحمولة جواً الاستيلاء على مطار هوستوميل، خارج كييف.

هل تشن روسيا هجومًا جديدًا؟

كانت هناك تقييمات متناقضة لقدرة روسيا على شن هجوم جديد. على الرغم من أن كبار المسؤولين الأوكرانيين حذروا مرارًا وتكرارًا منذ ما قبل عيد الميلاد من أن روسيا تخطط لبذل جهد جديد كبير هذا العام، إلا أن الأدلة على الاستعدادات لدفع مماثل لما حدث في فبراير 2022، والتي تنطوي على هجوم مدرع واسع النطاق، لا يزال ضعيفًا.

المزاعم الأخيرة بأن روسيا تحشد الطائرات، تم استبعادها إلى حد كبير من وزارة الدفاع البريطانية. وبينما زادت روسيا أعداد المشاة بشكل كبير - تشير بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 300 ألف جندي في أوكرانيا - لا دليل على حشد مئات الدبابات في منطقة تخضع للمراقبة الشديدة بواسطة الأقمار الصناعية. إلى ذلك، كان القصف الروسي أقل حدة مما كان عليه في الصيف حول دونيتسك، عندما كانت موسكو تطلق 60.000 قذيفة في اليوم.

على الرغم من التعبئة في العام الماضي، يعتقد محللون مثل فيليبس أوبراين من جامعة سانت أندروز أن القدرات الروسية تدهورت بسبب الحرب وأن أولئك الذين يتوقعون إعادة الغزو الأولي العام الماضي مخطئون. يقول أوبراين: "ما حدث منذ 24 فبراير هو أن أوكرانيا أصبحت أقوى واكتسبت أنظمة أفضل وهي على وشك الحصول على المزيد. بدأ الروس يضعفون. لديهم عدد أكبر من الجنود ولكن معداتهم أسوأ، وجنودهم أقل تدريباً مما كانوا عليه، وإمدادات الذخيرة الخاصة بهم آخذة في الانخفاض ".

يقول أوبراين وآخرون إن هناك القليل من الأدلة على أن روسيا أكثر قدرة على القيام بعمليات أسلحة مشتركة معقدة، ودمج القوة الجوية والدروع وعناصر أخرى، مما كانت عليه قبل عام.

ماذا يحدث في الشرق؟

تتمثل إحدى وجهات النظر للقتال في الشرق - الجزء الأكثر سخونة في الصراع - في أن الجهود الروسية المتزايدة حول مدينة باخموت ترقى إلى ما يسمى بعمليات التشكيل للهجوم المستقبلي، ربما في الربيع. والسبب الآخر هو أن روسيا تخشى هجومًا أوكرانيًا جديدًا كبيرًا وزادت من وتيرة الهجمات - بتكلفة عالية للغاية - لضغط القوات الأوكرانية. وجهة نظر ثالثة هي أن روسيا تريد الاستيلاء على باخموت قبل ذكرى 24 فبراير لأغراض دعائية، وليس لأغراض دعائية.

ربما هناك القليل من الحقيقة في هذه الآراء. أحد التحذيرات هو أن الجهود الروسية لا تركز فقط على باخموت، لكن في نقاط على طول الجبهة الشرقية، من الحدود مع منطقة خاركيف إلى الجنوب المحتل، ربما للبحث عن الضعف. وأكد مايكل كوفمان، رئيس الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية، في فيرجينيا بالولايات المتحدة، على هذه النقطة على تويتر مؤخرًا، حيث غرد: "يتكون الهجوم الروسي من حوالي 5-6 محاور للهجوم تركز على دونباس. بدلاً من دفع كبير على طول جزء واحد من الجبهة، إنها سلسلة من المعارك الموزعة التي تمتد من الشمال إلى الجنوب من لوهانسك، إلى باخموت، وجنوب دونيتسك". أضاف: "في هذه المرحلة، لا يبدو أن روسيا قد وظفت احتياطياتها، ومحتمل أن تستخدم تلك الوحدات لتعويض الضحايا، أو ربما تنتظر اختراقًا لاستغلاله. مع ذلك، لا أدلة كثيرة على وجود قوة روسية إضافية أكبر في الانتظار ".

الواضح هو أن الجهود الروسية الحالية تظهر ضعف القيادة واللوجستيات والتكتيكات التي كانت السمة المميزة لعملياتها خلال العام الماضي، مع خسائر كبيرة مقابل مكاسب إقليمية متواضعة للغاية.

ماذا عن الهجوم الأوكراني؟

منذ الهجمات التي شنتها في الصيف الماضي على مقاطعتي خاركيف وخيرسون، تراجعت وتيرة العمليات الأوكرانية، على الرغم من أن أوكرانيا تواصل محاولة إحراز تقدم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو مقابل مدينة خيرسون. كما توقعت موسكو منذ فترة طويلة المزيد من الجهود الأوكرانية، لا سيما الدفع جنوبا في منطقة زابوريزهزهيا.

لم تُخفِ القيادة السياسية الأوكرانية طموحاتها في استعادة الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم المحتلة، وقد استهدفت الكثير من دبلوماسيتها الأخيرة لتأمين الأسلحة الغربية تحقيق ذلك.

بينما قامت كييف بالكثير من احتياجها إلى 300 دبابة قتال رئيسية، فمن الجدير بالذكر أنها شنت هجمات فعالة خلال الصيف استعادت مناطق واسعة بدونها.

ومع ذلك، شكك البعض في الغرب في استصواب التزام كييف بالكثير للدفاع عن باخموت وربما الحد من قدراتها على شن هجوم مضاد.

وقد انعكس ذلك في الإحاطات التي تم تقديمها إلى صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الشهر والتي أعربت فيها عن مخاوفها من أنه "من غير الواقعي الدفاع في نفس الوقت عن باخموت وشن هجوم ربيع مضاد لاستعادة ما تعتبره الولايات المتحدة منطقة أكثر أهمية".

من ينتصر؟

هناك طرق مختلفة لتقييم هذا. لا روسيا على وشك تحقيق أهدافها الحربية المعلنة، ولا أوكرانيا. مع ذلك، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، اضطرت موسكو إلى التراجع مرارًا وتكرارًا عن طموحاتها المتطرفة - ليس أقلها عزل الحكومة الأوكرانية وفرض نظام دمية - للتركيز على الاستيلاء على كل دونباس، في الشرق.

علاوة على ذلك، كانت الخسائر الروسية ضخمة. يشير تقدير حديث أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه فقد 40-50 في المئة من أسطول دباباته. كانت الخسائر أيضًا هائلة، مع ادعاءات الأسبوع الماضي بأن روسيا تخسر 2000 جندي مقابل كل 100 متر يتم اكتسابها في الشرق. في حين يجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، تشير الأدلة القصصية إلى أن أوكرانيا لديها معدل استنزاف أقل.

ربما يكون من الآمن القول إن المسار الحالي للصراع يسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا منه بالنسبة لروسيا، وأن استمرار تدفق الأسلحة الجديدة من الغرب سيحافظ على هذا المسار. لكن أوكرانيا، كما حذر رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مؤخرًا، تعتمد بشكل كبير على الغرب في الحصول على الأسلحة، بما في ذلك ذخيرة المدفعية، مما كشف عن ضعف محتمل في كييف في الشرق، حيث هيمنت المدفعية على المعارك. حتى الآن، تستمر الحرب.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها بيتر بومونت ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية