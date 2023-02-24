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إيلاف من لندن: فيما اختتمت في بغداد الجمعة اجتماعات الدورة 31 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي فتبدأ فيها غداً أعمال المؤتمر 34 للاتحاد لبحث قضايا سياسية واقتصادية عربية والأوضاع في العراق وفلسطين وسوريا.

وتمهيداً لانعقاد المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي يومي السبت والاحد، فقد شهدت بغداد اليوم انعقاد الدورة 31 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد بحضور الأمين العام فائز الشوابكة وأعضاء الشعب البرلمانية للدول العربية حيث بحثت تقرير الأمين العام للاتحاد والحسابات الختامية لعام 2022 ومشروع جدول أعمال المؤتمر.

أموال الاتحاد في لبنان

وشهد الاجتماع إقرار آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد والمعوقات التي تعترض عمله ومعالجة وضعه المالي مع مشكلة أمواله المودعة في لبنان وطرح مقترح بفتح حساب مالي جديد في دولة عربية أخرى فضلاً عن الاقتراح بعودة الاتحاد الى مقره السابق في العاصمة السورية دمشق.

وأبلغ مصدر عراقي برلماني "إيلاف" ان اللجنة السياسية للاتحاد ستقدم تقريراً عن آخر التطورات في المنطقة العربية خاصة ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة .

رفع الحصار عن سوريا

ومن جهته أشار الأمين العام للاتحاد فائز الشوابكة الى أن المنطقة العربية تمر في وضع غير مسبوق وحساس جداً وهذا يتطلب تظافر جميع الجهود العربية ووقفة كل الدول التي تدعي الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الانسان ودعم القضايا العادلة تجاه ما يجري في المنطقة وعدم السماح بالذهاب الى وضع لا أحد يستطيع التنبؤ بنتائجه الخطيرة.

وحول أهمية عقد المؤتمر في بغداد قال أن هذا المؤتمر ينعقد لدعم ومساندة العراق مشيرا الى أنه سيبحث أيضاً رفع الحصار عن سوريا من خلال قرارات للجنة السياسية للاتحاد. وأوضح أن 18 بلداً عربياً سيشارك في المؤتمر من خلال 14 رئيس برلمان و4 ممثلين عن رئيس البرلمان .

تعزيز دور العراق عربياً وإقليمياً

ويعقد الاتحاد البرلماني العربي الذي تأسس عام 1974 مؤتمر دورته الرابعة والثلاثين بقصر بغداد يومي السبت والاحد المقبلين تحت شعار "تعزيز دور العراق عربياً وإقليمياً" بهدف تطوير التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي وذلك بعد غياب لأكثر من ثلاثة عقود فيما تشهد علاقات العراق مع محيطه العربي تنامياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.

جدول أعمال المؤتمر

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يفتتح غداً السبت بقاعة بغداد في القصر الحكومي وسط بغداد كلمة لرئيس الاتحاد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وأخرى لرئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم الرئيس السابق إلى جانب كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسيتبع ذلك عقد ندوات واجتماعات بين أعضاء وفود البرلمانات العربية ويختتم المؤتمر أعماله الاحد بعد أن تتفق الوفود المشاركة على صياغة البيان النهائي والاستماع إلى تقارير وتوصيات لجان المؤتمر.

وسيناقش المؤتمرون تقريراً لرئيس الاتحاد وآخر للأمين العام اضافة الى تقارير الدورات 29-30-31 للجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليها .. ثم يلقي رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود كلماتهم.

أهداف الاتحاد

يشار الى أن العراق قد تولى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في 15 كانون الثاني/يناير الماضي وتم تكليف رئيس برلمانه محمد الحلبوسي بالرئاسة.

يذكر ان الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تتألف من شُعب تمثل البرلمانات والمجالس العربية وﺗﺄسس في حزيران/يونيو عام 1974 "نتيجة لجو التضامن والعمل العربي المشترك الذي عاشته الأمة العربية في تلك الفترة والذي وفّرً لنمو التعاون العربي عن طريق المؤسسات التمثيلية والسياسية والنقابية والمهنية العربية مناخاً مؤاتياً" كما يقول موقعه الالكتروني في تقرير تابعته "ايلاف".

ويهدف الاتحاد الى "تعزيز التعاون البرلماني العربي ﺑﺎعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي وتمثيل الإرادة الشعبية العربية من خلال ممثلي البرلمانات العربية في التعبير عن طموحات المواطن العربي وقضاياه والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مواجهة الأخطار والتحديت التي ﺗﻬدد الأمن القومي العربي في مختلف مجالاته".

كما يسعى الاتحاد الى إبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات والأخطار التي ﺗﻬدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب.

دعم حقوق الشباب والمرأة والطفل

وأيضاً يهتم الاتحاد بدعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات العربية واستثمار ذلك في المحافل البرلمانية والحكومية إقليميا ً ودولياً وتعزيز التواصل والتعاون مع منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وجميع المؤسسات العربية الأخرى اضافة الى تعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.

ويضم اتحاد البرلمانات العربية في عضويته كلا من: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن.