قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



الجزائر : بحثت الجزائر وروسيا الإثنين تعزيز تعاونهما العسكري، وذلك خلال زيارة يجريها الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف للجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن المسؤول الروسي التقى رفقة "وفد هام" رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، وتناول البحث "حالة التعاون العسكري بين البلدين" و"السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر".

وقال شنقريحة إن الزيارة "تمثل، بالنسبة لنا، دليلاً على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز أكثر للشراكة الإستراتيجية والتاريخية، التي تطبع علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري".

ونقل البيان عن باتروشيف تأكيده "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تسعى بلاده لتعزيزها أكثر مستقبلاً".

علاقات وثيقة

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وموسكو من أبرز مورّدي الأسلحة إلى الجزائر، أكبر دول أفريقيا من حيث المساحة.

ومن المقرر أن يجري تبون زيارة دولة لروسيا في أيار/مايو.

وتقيم الجزائر وموسكو علاقات وثيقة منذ زمن.

في العام 2021 بلغت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار على الرغم من جائحة كوفيد.