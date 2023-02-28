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ستيكاتو (إيطاليا): أعلنت السلطات الايطالية أن حصيلة غرق قارب يقل مهاجرين بالقرب من كروتوني في جنوب إيطاليا الأحد، ارتفعت إلى 64 قتيلاً الثلاثاء، في مأساة تم على اثرها توقيف ثلاثة بشبهة تهريب البشر.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بعد العثور على جثة جديدة على شاطئ بلدة ستيكاتو، على ما ذكرت متحدثة باسم جهاز الإطفاء في كروتوني الذي لا تزال عناصره تواصل البحث عن ضحايا في البحر على طول سواحل كالابريا، المنطقة الواقعة في اقصى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة حرس الحدود الأوروبية (فرونتكس) التي كانت أول من عثر على المركب مساء السبت أن نحو 200 شخص كان يضيق بهم القارب الذي غادر إزمير في تركيا، بينما تحدث خفر السواحل الإيطاليون عن 150 راكبًا.

نجا 79 شخصاً فقط يتحدرون من أفغانستان وباكستان والصومال وسوريا من الغرق الذي وقع فجر الأحد عندما كان البحر هائجاً.

تم وضع نعوش الضحايا في بالاميلون، المجمع الرياضي في مدينة كروتوني البالغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة، ليتمكن الناس من إلقاء تحية الوداع عليهم.

قضية تهريب

وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس الثلاثاء أنه في إطار التحقيق تم اعتقال ثلاثة يشتبه بأنهم مهربون، هم باكستانيان وتركي.

ويشتبه في أنهم تقاضوا حوالى 8000 يورو من كل مهاجر، بحسب وكالة "آكي" الايطالية للأنباء.

أرسلت عدة منظمات غير حكومية، بينها أطباء بلا حدود، فرقاً إلى مكان الحادث لتقديم الرعاية للناجين، ضمنهم أطفال شاهدوا غرق أقاربهم.

وبحسب وزارة الداخلية، وصل نحو 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحرًا هذا العام، مقارنة بـ5200 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.