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بيني (الكونغو الديموقراطية): قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدي "القوات الديموقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتتألّف القوات الديموقراطية المتحالفة في الأصل من متمرّدين غالبيتهم من الأوغنديين، وبدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ منتصف التسعينيات، كما اتُّهموا بارتكاب مذابح بحقّ آلاف المدنيين.