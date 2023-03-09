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إيلاف من بيروت: أصبحت تونس دولة بوليسية. هذا لم يحدث بين عشية وضحاها. لكنها لا تزال انعكاساً مروعاً في التطور الديمقراطي. هذا هو البلد الذي أطيح بدكتاتوره السابق في أيام قليلة في عام 2011. لكن حيث ذهب الطاغية زين العابدين بن علي ذات مرة (بصرف النظر عن الهروب مخزيًا)، فإن خلفه الأخير، قيس سعيد، يتوق ليتبعه.

في الأسبوع الماضي، اندلعت في تونس احتجاجات كبيرة من دون موافقة رئاسية، فمعظم زعماء المعارضة في السجن. والاحتجاج لإطلاق سراحهم يتطلب شجاعة مضاعفة. جاءت شرارة هذه التظاهرات عندما تم اعتقال الناشط القديم سعيد فرجاني (المنفى السياسي السابق في بريطانيا منذ عشرين عامًا). لم يقتصر الأمر على اعتقال قادة المعارضة لأسباب زائفة، فقد وقالت نقابة القضاة التونسيين أيضا إن الرئيس أقال قاضيا من منصبه لعدم إيجاد طريقة لسجن ناشط مزعج.

استهداف القضاء

هذا ليس الهجوم الأول الذي تشنه الحكومة على استقلال القضاء. نشأت الأزمة السياسية الحالية في تونس، جزئياً على الأقل، لأن الرئيس أقال خمسين قاضياً ومدعياً عاماً في أغسطس الماضي، لأنهم لم يكونوا يميلون إلى خط الرئيس، وكان عليهم أن يرحلوا. وبصفته أستاذ قانون سابق يتوق إلى وضع نظرياته القانونية موضع التنفيذ، فرض سعيد دستورًا جديدًا يركز السلطة في يديه، وحظر الاحتجاج القانوني، وقمع جميع أحزاب المعارضة والمحامين المستقلين والنقابات العمالية بمزاعم مشكوك فيها عن الفساد والخيانة والإرهاب. كما قام الرئيس، بالطبع، بإقالة الحكومة في عام 2021، وعلق البرلمان التونسي في نفس العام، ثم حله رسميًا في عام 2022. وأجرى انتخابات جديدة من دون مشاركة الأحزاب الرئيسية في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، شارك فيها 11 في المئة فقط من الناخبين.

بطبيعة الحال، هذا لا يملأ مراقب السياسة التونسية بالثقة. على مدى ثلاث سنوات - بسبب فيروس كوفيد جزئيًا، ولكن في الغالب بسبب سوء الإدارة وعدم الكفاءة - مرت تونس بأزمة اقتصادية عميقة. البلد الذي كان لديه آفاق اقتصادية جيدة قبل عقد من الزمن يعاني الآن ارتفاعًا مستمرًا في نسبة التضخم. قد ينجرف البعض إلى الاعتقاد أنه في مواجهة كل هذه الأزمات، اليد الحازمة للطاغية ضرورية لتصحيح مسار السفينة. لكن سعيد ليس اقتصاديا، ويبدو أن طاقته تركز بشكل أساسي على توسيع سلطته في الساحة السياسية والاجتماعية، وليس في تنمية الاقتصاد التونسي، أو ضمان توفير السلع الأساسية، أو التصرف بشكل عام برفق وهدوء لتهدئة الأسواق العالمية.

الدكتاتورية لا تعزز التنمية

الديكتاتورية – خصوصاً في شخص أمي اقتصاديًا، كما يبدو سعيد - لا تتحكم في ارتفاع الأسعار المتفشي. نادرا ما يجلب الطغيان السياح أو التحويلات اللازمة لإعادة رسملة الاقتصاد وزيادة الميزان التجاري المتعثر. في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستفخلة، قرر سعيد حبس المزيد من منتقديه، وتسبب في نزوح جماعي للأفارقة بعد أن قرر شيطنتهم على شاشة التلفزيون. فقد اتهم سعيد السكان السود في البلاد، وعددهم عشرات الآلاف، بأنهم جزء من خطة كبرى لتغيير التركيبة السكانية في بلد يضم أربعة عشر مليون نسمة. أثار هذا عنف الغوغاء، وإخلاء المستأجرين السود، والضرب العلني.

ليس من شأن أي من هذا أن يحل مشاكل تونس الاقتصادية. إن مشهد العمال الضيوف الفارين من تونس على متن رحلات جوية إنسانية نظمتها بلدان جنوب الصحراء الكبرى بالكاد يملأ المستثمرين بالثقة. وصل كل هذا إلى ذروته في الشهر الماضي أو نحو ذلك، لكن سعيد كان عبئًا. مع ذلك، كان طوال ذلك الوقت موضع ترحيب في أروقة القوة الأوروبية: إنه ضيف شرف.

سمحت أوروبا مجتمعة بحدوث ذلك على مرأى ومسمع من الجميع، لأن قادتها يشعرون بالملل من العالم العربي. إنهم مشتتون (أولاً كوفيد، ثم أوكرانيا، وأخيراً الصين) ويرجعون إلى حد كبير إلى وجهة النظر الخاطئة بأن الديكتاتوريين في جنوب البحر الأبيض المتوسط ضروريون بطريقة ما لتحقيق الغايات الأوروبية. يعتقد القادة الأوروبيون اعتقادًا راسخًا، مدعومًا بالكثير من الأدلة، أن الديكتاتوريين ضروريون لكبح جماح الهجرة من أفريقيا والدول العربية. لكن الطغاة هم في الأساس رؤساء غوغاء؛ وإذا لم يتم الدفع لهم من قبل أوروبا، فسوف يتم الدفع لهم من قبل المُتجِرين، وستواصل القوارب القيام برحلاتها المحفوفة بالمخاطر. وبينما تدخل تونس في أزمة اقتصادية وسياسية، كما هو الحال دائمًا، تم الكشف عن وجهة النظر المؤيدة للديكتاتور على أنها حمقاء وقصيرة النظر. إذا استمرت تونس في السير في طريق سعيد، فسرعان ما سيطالب أكثر من السكان السود في البلاد بالمغادرة. وأين، بالضبط، سيترك ذلك سياسات الهجرة في أوروبا بعد ذلك؟

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن تحليل كتبه جيمس سنيل ونشره موقع "ذا سبيكتايتور" الأميركي