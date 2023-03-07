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إيلاف من بيروت: لماذا تعتقد أنه في سن 67، سأبدأ مسيرتي المهنية ديكتاتورًا؟. هكذا سأل الرئيس التونسي قيس سعيد مراسل صحيفة نيويورك تايمز في عام 2021، مستخدمًا كلمات رجل الدولة الفرنسي شارل ديغول. كان لدى سعيد سبب وجيه لاتخاذ موقف دفاعي. قبل أسابيع فقط من إقالة رئيس الوزراء، علق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية. حدث "الانقلاب الذاتي" الذي قام به سعيد في ذروة الوباء. كانت حجته أن نظامه قد يبدو سلطويًا لكنه سيقتصر إلى حد كبير على احتواء التهديدات السياسية. مع ذلك، يبدو الآن شخصية مألوفة في فترة ما بعد الثورة: ديكتاتور، يواجه أزمات متعددة، ويختار القضاء على المعارضة.

تطول قائمة المنتقدين الذين اعتقلتهم الشرطة التونسية. خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم جر قادة الأحزاب الإسلامية والعلمانية من منازلهم، ويوجد خلف القضبان نقاد بارزون، بمن فيهم محامون ورجال أعمال ومديرون محطة إذاعية شهيرة. جرّم سعيد المعارضة متخفيا وراء نظرية المؤامرة السخيفة القائلة إنه كان يسجن "الإرهابيين" و "الخونة". كما شن هجوما على القضاء.

تحول الأمر إلى عنصرية بغيضة عندما اختار سعيد المهاجرين السود. في الشهر الماضي، ادعى كذباً أن هناك مؤامرة استمرت لسنوات لجلب "جحافل" من المهاجرين المجرمين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد "لتغيير التركيبة السكانية لتونس". ألهمت الديماغوجيا الهجمات الجسدية على أقلية صغيرة ضعيفة، تم احتجاز العديد منهم أيضًا. وفي حين نال الرئيس الثناء من السياسيين الفرنسيين العنصريين، إلا أنه تلقى توبيخًا حادًا من الجيران الأفارقة الذين بدأوا في إجلاء مواطنيهم عن تونس في الأسبوع الماضي.

كانت تونس مهد الربيع العربي، وكانت الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في العالم العربي. أصبحت الآن عرضًا فرديًا منبوذًا من الناخبين. في ديسمبر الماضي، خرج 11 في المئة فقط من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس التشريعي الجديد. جاء سعيد إلى السلطة لأن التونسيين أصيبوا بخيبة أمل من الطبقة السياسية التي بدت غير قادرة على حل مشكلات البلاد. في العقد الماضي، لم ينمُ الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1 في المئة ولم تنخفض البطالة إلى أقل من 15 في المئة. لتونس موارد بشرية وطبيعية، لكن الفساد والمحسوبية مزدهران.

مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، تعاني تونس نقصًا في العملة الصعبة، وتحولت إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذية بملياري دولار. لن يتم إقراض نظام ديكتاتوري من دون دعم من المجتمع المدني، لا سيما النقابة العمالية القوية في تونس، التي قام سعيد بقمعها. إن كان الأمر كذلك، فإن صندوق النقد الدولي يواجه خطر التنصل من الدين من قبل إدارة جديدة. إن تصاعد موجة الهجرة من البلاد إلى أوروبا هو تحذير من فشل الحكومة. مرجح أن يعود التونسيون إلى الشوارع. في عام 2010، انحاز الجيش إلى المتظاهرين وأدار ظهره للنظام. وإن أعاد التاريخ سيعيد نفسه، فهذه مقامرة يبدو أن الرئيس للأسف، الذي يفتقر إلى الدقة أو المكر، مستعد لخوضها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة افتتاحية نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية