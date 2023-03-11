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إيلاف من لندن: يكشف رئيس الوزراء البريطاني عن تحديث للدفاع والسياسة الخارجية، لكن من غير المتوقع أي تحولات جوهرية في الاستراتيجية من المراجعة الأصلية التي وضعها جونسون.

ويأتي الكشف عن الاستراتيجية الجديدة، يوم الإثنين، في اليوم الذي يلتقي ريشي سوناك فيه مع الرئيس الأميركي ونظيره الأسترالي في الولايات المتحدة للإعلان عن تفاصيل اتفاقية رئيسية جديدة لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

الانفاق الدفاعي

وسيعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، كجزء من ميزانيته، زيادة متوقعة على نطاق واسع ولكنها متواضعة في الإنفاق الدفاعي، أقل بكثير من عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية مما يعتقده المطلعون العسكريون وهناك حاجة.

ولا تبدو خطة الانفاق التي تجملها وثيقة الدفاع والأمن والسياسة الخارجية المحدثة، منسجمة مع عناوين الأخبار حول التهديدات والتحديات التي تشكلها، ليس فقط من قبل روسيا ، ولكن بشكل متزايد من قبل الصين.

وتشير الوثيقة إلى الصين باعتبارها "تحديًا منهجيًا" ولكن قد يتم تعزيز هذا ليكون أكثر انسجامًا مع اللهجة المستخدمة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا.

تهديد الصين

ومع ذلك ، ليس من المتوقع أن يذهب السيد سوناك إلى حد وصف الصين بأنها تهديدا. وبشكل عام ، من غير المتوقع أن ينتج عن التحديث أي تحولات جوهرية في الاستراتيجية من المراجعة الأصلية ، التي تم وضعها في عهد بوريس جونسون.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التحديث العام الماضي، نظرًا للحرب في أوكرانيا والقلق المتزايد بشأن الصين.

لكن رئيس الوزراء الحالي فشل حتى الآن في الالتزام برفع الإنفاق الدفاعي فوق الحد الأدنى للناتو البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي استجابةً للتحديات الأمنية المتزايدة ، على عكس سابقيه.

ضغط على سوناك

وكان جونسون يخطط حتى لدفع 29 دولة أخرى أعضاء في الناتو للموافقة على زيادة الإنفاق الدفاعي للحلف بمقدار نصف نقطة مئوية نظرًا للحاجة إلى ردع العدوان الروسي.

ويتعرض سوناك لضغوط متزايدة منذ بداية العام للتعهد بتقديم أموال جديدة للقوات المسلحة البريطانية - لا سيما الجيش - حيث لم تحقق خطط سد الثغرات في قدراتها القتالية بالسرعة الكافية لمواجهة التهديد.

وتم الكشف عن هذا عندما كشفت شبكة (سكاي نيوز) أن جنرالًا أميركيًا كبيرًا حذر وزير الدفاع بن والاس، من أن المملكة المتحدة لم يعد يُنظر إليها على أنها جيش من "الدرجة الأولى" أو جيش رفيع المستوى، بعد عقود من التخفيضات في التكاليف.

سجل سيء

وقالت (سكاي نيوز) إنه في البداية، كانت وزارة الخزانة مترددة في تحرير المزيد من الأموال للدفاع ، بالنظر إلى المطالب الضخمة على الشؤون المالية للحكومة من المجالات الأخرى التي تحظى بشعبية أكبر لدى الناخبين مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سجل الإنجازات السيء لوزارة الدفاع في تقديم القيمة مقابل المال مع ما هو بالفعل واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم يعني أن موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخزانة قلقون بشكل مفهوم بشأن تكبد المزيد من النفقات.

ومع ذلك ، فإن السيد سوناك ووزير خزانته السيد هانت - في مواجهة واقع أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 والدروس المستفادة من أوكرانيا التي تكشف الخطر الذي يحمله الجيش البريطاني ، مع وجود مخزونات غير كافية من الأسلحة والذخيرة - قررا تقديم شيء ما.

المال ليس هو الحل

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد رئيس الوزراء أموالاً جديدة للدفاع خلال رحلته إلى الولايات المتحدة ، حيث سيعقد قمة ثلاثية مع جو بايدن والأسترالي أنتوني ألبانيز في سان دييغو يوم الاثنين، بينما سيضيف وزير الخزانة جيريمي هانت بلا شك كلماته الخاصة، خلال إعلان الميزانية يوم الأربعاء.

وبحسب ما ورد ستكون الزيادة ما بين 4 مليارات و 5 مليارات جنيه استرليني على مدى العامين المقبلين - أقل من نصف المبلغ الذي كان والاس يدعو إليه على ما يبدو.

فشل الحكومات

وحاولت الحكومات المتعاقبة وفشلت على مدى عقود في إصلاح كيفية شراء وزارة الدفاع وذراع المشتريات - الدفاع والمعدات والدعم - من السفن الحربية والأقمار الاصطناعية إلى الأحذية والمصابيح الكهربائية.

وحسب (سكاي نيوز)، لم ينجح أحد حتى الآن في إجراء تحديث ناجح لهذه الوظيفة الحيوية ، تاركًا المملكة المتحدة بدون القدرة على تسليح جيشها بالسرعة الملائمة.

وقالت القناة: كل هذا يعني ، على الرغم مما سيكون بلا شك وابلًا من الملاحظات الصارمة للسيد سوناك حول الحاجة إلى الوقوف في وجه روسيا والصين وأهمية الاستثمار في الدفاع ، يبدو أن جيشه سيظل فارغًا مثل كلماته.

