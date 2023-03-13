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إيلاف من لندن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا ترحب بخطوات تخفيف التوتر بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال بيسكوف في الإفادة الصحفية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران إن الكرملين يرحب بأي خطوات لتقليل مستوى التوتر والحوار في المنطقة.

وتابع بيسكوف: "نرحب بأي خطوات من شأنها أن تساعد في خفض مستوى التوتر وتحسين الحوار في المنطقة. هي منطقة غير مستقرة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الإقليميين الرئيسيين مثل السعودية وإيران".

اتفاق

وكانت المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة صينية، قد وقعتا اتفاقية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومن المقرر فتح سفارتين لهما خلال شهرين. وتم التوقيع على البيان المشترك بعد عدة أيام من المحادثات بين رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي مساعد بن محمد العيبان في بكين، وتجدر الإشارة إلى أن وزيري خارجية البلدين يعتزمان الاجتماع لمناقشة تنفيذ هذه الاتفاقية.

