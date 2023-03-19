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إيلاف من لندن: وجد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون نفسه أمام ضغوط جديدة بشأن حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة إغلاق كورونا.

وينتظر أن يقدم النائب المحافظ في مجلس العموم بوريس جونسون ملف أدلة قبل استجواب محتمل له من قبل النواب حول ما إذا كان قد كذب على البرلمان بشأن فضيحة الحزب.

وسيقدم رئيس الوزراء السابق معلومات في دفاعه بينما يستعد لاستجواب متلفز مطول من قبل لجنة امتيازات مجلس العموم الأربعاء، حيث يواجه معركة من أجل حياته السياسية.

انتهاكات

في تقرير مؤقت سابق، قالت اللجنة إن الأدلة تشير بقوة إلى أن انتهاكات قواعد فيروس كورونا في 10 داونينغ ستريت كان ينبغي أن تكون "واضحة" لجونسون.

وتتفحص اللجنة الأدلة في أربع مناسبات على الأقل ربما يكون جونسون قد تعمد فيها تضليل النواب بتأكيداته بأنه تم اتباع لوائح الإغلاق. ونفى جونسون، الذي غرمته شرطة العاصمة لخرقه قوانين كورونا التي كان أصدرها كرئيس للوزراء، خداع مجلس العموم.

وقال حلفاء زعيم حزب المحافظين السابق إنه سيقدم تقريرًا "مفصلاً ومقنعًا" إلى اللجنة قبل مثوله ، موضحًا أنه "لم يضلل مجلس النواب عن قصد".

رسائل واتسآب

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الأحد أن جونسون سيشير إلى سلسلة من رسائل وتسآب لم يكشف عنها سابقًا أتته من كبار موظفي الخدمة المدنية وأعضاء فريقه في 10 داونينغ ستريت، تظهر أنه اعتمد على نصائحهم عندما أدلى بتصريحاته أمام البرلمان.

كما سينشر رسائل تظهر أن شخصيات بارزة أخرى في داونينغ ستريت تعتقد أن التجمعات تمت تغطيتها "بإعفاء مكان العمل" في قواعد الإغلاق.

وقال متحدث باسم لجنة الامتيازات البرلمانية: "دعت اللجنة السيد جونسون لتقديم أدلة مكتوبة للتحقيق، إذا رغب، قبل جلسة الأدلة الشفوية. وسيتم نشر أي رد من هذا القبيل". واضاف المتحدث: "قالت اللجنة إن جونسون قد ينشر أدلة مكتوبة خاصة به، إذا اختار ذلك، لكن يجب أيضًا تقديم أي دليل من هذا القبيل رسميًا إلى اللجنة التي ستنشرها بنفسها في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد استلامها، بعد التحليل الأولي (للتأكد من عدم الحاجة إلى تنقيح أسماء الشهود، وما إلى ذلك)، وستنشر اللجنة على الموقع بالطريقة المعتادة".

العقوبة

ترأس هارييت هارمان من حزب العمال لجنة التحقيق. على الرغم من أن المجموعة متعددة الأحزاب، لديها أغلبية من حزب المحافظين.

ستقرر اللجنة المكونة من سبعة أعضاء ما إذا كان جونسون قد ارتكب ازدراءً للبرلمان ويوصي بأي عقوبة، على الرغم من أن الكلمة الأخيرة ستؤول إلى مجلس العموم بكامل هيئته.

وقال وزير مجلس الوزراء أوليفر دودن لشبكة "سكاي نيوز" الأحد: "أنا متأكد من أن جونسون سيقدم دفاعًا قويًا عن نفسه وبعد ذلك سيكون على اللجنة تحديد نتيجة ذلك".

لا تأثير على النواب

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه لن يسعى للتأثير على النواب في اللجنة وأشار إلى أنه سيمنح تصويتًا حرًا لرتب المحافظين على أي عقوبة قد يتم اقتراحها.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق من أن التعليق لأكثر من 10 أيام يمكن أن يؤدي إلى انتخابات فرعية في مقعد جونسون في دائرة أوكسبريدج وساوث رويسليب، قال سوناك: "هذه مسألة تخص البرلمان".

وفي الأيام الأخيرة، حذرت رئيسة مجلس العموم "المحافظة" بيني موردونت من ترهيب أعضاء لجنة الامتيازات. وقالت إنه يجب "السماح لهم بمتابعة عملهم دون خوف أو محاباة".