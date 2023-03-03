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إيلاف من لندن: قال نواب يحققون في سلوك بوريس جونسون إنه ربما يكون قد ضلل البرلمان بشأن حفلات داونينغ ستريت التي أقيمت في أربع مناسبات، مخالفة تعليمات التباعد.

وقالت لجنة الامتيازات في مجلس العموم، في تحديث إن الأدلة تشير بقوة إلى أن انتهاكات قواعد فيروس كورونا كان من الممكن أن تكون "واضحة" لجونسون.

وكان رئيس الوزراء السابق من بين أولئك الذين غرمتهم الشرطة لخرقه قواعد الإغلاق في التجمعات في داونينغ ستريت. لكن جونسون قال إنه لا يوجد دليل على أنه ضلل البرلمان "عن علم".

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء السابق بشهادته أمام النواب في وقت لاحق من هذا الشهر.

ادلة على انتهاكات

تشير الأدلة بقوة إلى أنه كان من الممكن أن يكون "واضحًا" لبوريس جونسون أن قواعد كورونا قد تم انتهاكها في تجمعات داونينغ ستريت التي حضرها ، حسبما قالت لجنة من النواب الذين يفحصون القضية.

وجاء تم تكليف أعضاء البرلمان في لجنة امتيازات مجلس العموم عبر الأحزاب بالتحقيق في ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان بشأن مزاعم مراوغة للحزب بعد أن قدم زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر اقتراحًا في أبريل 2022.

جونسون ينفي

ونفى رئيس الوزراء السابق مرارًا وتكرارًا كسر قواعد إغلاق كورونا في 10 داونينغ عندما سئل في مجلس العموم.

ويوم الجمعة، نشرت اللجنة تقريرها الأولي المكون من 24 صفحة ، بما في ذلك أربع صور لم تُعرض من قبل لتجمعات في داونينغ ستريت مليئة بزجاجات الكحول، قائلة إن مجلس العموم ربما يكون قد تم تضليله عدة مرات.

شهادة شفوية

ذكر التقرير أنه تم استدعاء جونسون للإدلاء بشهادة شفوية في البرلمان في الأسبوع الذي يبدأ في 20 مارس، وكشفت اللجنة أيضًا عما ستطلبه من جونسون.

وقال التقرير: "تشير الأدلة بقوة إلى أن انتهاكات التوجيه كانت واضحة لجونسون في الوقت الذي كان فيه في التجمعات. وهناك أدلة على أن أولئك الذين كانوا ينصحون السيد جونسون بشأن ما سيقوله للصحافة وفي مجلس النواب كانوا هم أنفسهم يكافحون من أجل التأكيد على أن بعض التجمعات كانت ضمن القواعد".

وقالت اللجنة إنها ستنظر في سبب إخبار جونسون للنواب بأنه لم يتم كسر التوجيه "عندما كان يعلم ماهية التوجيه وكان حاضراً في التجمعات التي تم فيها خرق التوجيه".

كما ستبحث في "سبب إخفاقه في إخبار مجلس النواب بالتجمعات التي كان حاضراً فيها".

ليس التقييم النهائي

وشددت اللجنة على أن التقرير ليس التقييم النهائي ، لكنه "يحدد الخطوات التالية" وطلب محامو السيد جونسون تمكينه من الإدلاء بشهادة شفوية أمام اللجنة.

ويمكن أن يؤدي ثبوت تضليل جونسون للبرلمان عن تعليق عضوية مجلس العموم لمدة 10 أيام، ما قد يؤدي إلى تقديم التماس بإلغاء عضويته. وإذا وقع 10 في المئة من الناخبين في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج "غرب لندن" على عريضة فقد يفقد وظيفته كعضو في البرلمان حيث يجب إجراء انتخابات فرعية.

جونسون: لقد تم تبرئتي

وقال جونسون إن التقرير المؤقت أظهر أنه "تمت تبرئته" وأنه "يتضح من هذا التقرير أنني لم أرتكب أي ازدراء بالبرلمان". وأضاف "ذلك لأنه لا يوجد دليل في التقرير على أنني ضلل البرلمان عن قصد أو بتهور ، أو أنني فشلت في تحديث البرلمان في الوقت الملائم".

وقال: "ولا يوجد أي دليل في التقرير على علمي بأن أي أحداث تجري في رقم 10 أو مكتب مجلس الوزراء كانت تنتهك القواعد أو التوجيهات".

تقرير غراي

واتهم جونسون اللجنة يوم الجمعة بالاعتماد على أدلة "تم إعدادها وتنظيمها" من قبل الموظفة الحكومية سو غراي، التي قادت تحقيقًا في ما إذا كانت الأطراف قد وقعت في داونينغ ستريت أثناء الإغلاق.

وقال جونسون إن اللجنة أكدت على "رغبتها في أن نكون منصفين" لكنها أشارت إلى السكرتير الدائم الثاني لمكتب مجلس الوزراء في "ما لا يزيد عن 26 مناسبة" في التقرير.

وقالت اللجنة إن التقرير لا يستند إلى تقرير السيدة غراي، فهي ليست شاهدة ولم تكن حاضرة عند تقديم مواد من داونينغ ستريت وشهود عيان لهم.

وفي نهاية يناير من هذا العام، اتصلت اللجنة بالأطراف المعنية، أو الذين لديهم معرفة مباشرة بهم، لتقديم أدلة مكتوبة بحلول 7 فبراير. كان هذا قد تم تأجيله من يوليو الماضي، مع إلقاء اللوم على مكتب مجلس الوزراء لمقاومة طلب المعلومات الأساسية في ذلك الوقت.

التقرير الأخير

في التقرير الأخير ، قالت لجنة الامتيازات إن تحقيقها "تم تأجيله في البداية بسبب إحجام الحكومة عن تقديم أدلة غير منقوصة" ، بما في ذلك وثائق منقحة بشدة - بعضها متاح بالفعل للجمهور - مما جعلها "خالية من أي قيمة إثباتية".

ويشار إلى أنه اتضح هذا الأسبوع أنه تم عرض وظيفة على السيدة غراي كرئيسة لموظفي زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر ، مما دفع نواب حزب المحافظين إلى ادعاءات بأنها متحيزة سياسياً.

وقال جونسون في بيان إنه "كان من السريالي اكتشاف أن اللجنة تقترح الاعتماد على أدلة تم انتقاؤها وتنظيمها" من قبل سو غراي. وأضاف "أترك الأمر للآخرين لتقرير مدى الثقة التي يمكن أن توضع الآن في تحقيقها وفي التقارير التي تنتجها". أضاف: "يتضح من هذا التقرير أنني لم أرتكب أي ازدراء للبرلمان، هذا لأنه لا يوجد دليل في التقرير على أنني ضلل البرلمان عن قصد أو بتهور ، أو أنني فشلت في تحديث البرلمان في الوقت الملائم".

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