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إيلاف من لندن: وصف الكرملين مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بشأن "تهديد" بوتين بما أسماه "ضربة صاروخية" بالكذب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إفادته الصحفية اليوم الاثنين، أن "ما قاله السيد جونسون ليس صحيحا، وبصورة أدق، هو كذب. وعلاوة على ذلك، أقول إنه إما كذبة واعية، وحينها يجب الاستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة فإنه لم يفهم ما كان يتحدث عنه الرئيس بوتين، وحينها يصبح الأمر غير مريح بعض الشيء بالنسبة لمن يتحاور معنا".

وأكد بيسكوف على معرفته بما تمت مناقشته خلال هذه المحادثة، وقال: "أكرر رسميا مرة أخرى: هذه كذبة. لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية، وفي حديثه عن التحديات التي تواجه أمن روسيا، أشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)، فإن احتمال نشر (صواريخ الناتو أو الصواريخ الأمريكية على حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل إلى موسكو في غضون دقائق)".

كلام جونسون

وكان جونسون قد كشف في تصريحات لمسلسل وثائقي عن أوكرانيا تعده قناة (بي بي سي 2) عما قال إنه "تفاصيل محادثة مع بوتين"، والتي جرت قبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وقال إنه "حذر بوتين من فرض عقوبات في حالة الأعمال العدائية" مؤكدا أن فرنسا وألمانيا أيضا لن تسمحا لأوكرانيا بالانضمام إلى "الناتو" في المستقبل المنظور، فيما قال إن الزعيم الروسي "هدده بضربة صاروخية".