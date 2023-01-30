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إيلاف من لندن: زعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون أن فلاديمير بوتين هدد بقتله بصاروخ في مكالمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزعم رئيس الوزراء السابق أن الرئيس الروسي قال له "لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ لن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة" في محادثة "استثنائية" جرت في فبراير بعد أن زار جونسون، كييف.

مسلسل وثائقي

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن جونسون، الذي أصبح داعمًا رئيسيًا لإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأشهر التي تلت غزو روسيا، أدلى بهذا الادعاء كجزء من مسلسل وثائقي جديد على قناة (بي بي سي 2) تبحث في كيفية تصارع الغرب مع بوتين في السنوات التي سبقت الحرب.



وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أنه خلال زيارته إلى كييف حذر بوتين من أن غزو أوكرانيا سيكون كارثيًا وأنه ستكون هناك عقوبات غربية أكثر صرامة على روسيا إذا فعل ذلك.

وقال جونسون أيضًا إنه أخبر الزعيم الروسي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة دعم الدول الغربية لأوكرانيا، مما يعني "المزيد من الناتو ، وليس أقل من الناتو" على حدود روسيا.



وتابع قائلا عن مكالمته مع بوتين: "قال لي، بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب. [...] ما هو الوقت القريب؟" وقلت: "حسنًا ، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور. أنت تعرف ذلك جيدًا".

هددني

واضاف: "لقد هددني نوعًا ما في وقت ما وقال ،" بوريس ، لا أريد أن أؤذيك ، لكن بصاروخ ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط "، أو شيء من هذا القبيل. أعتقد أنه من خلال النبرة الهادئة التي كان يتعامل معها ، نوع من الانفصال الذي بدا أنه يمتلكه ، كان يلعب فقط مع محاولاتي لحمله على التفاوض."

يذكر أن جونسسون قام وقت سابق من هذا الشهر، بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا وسط تدقيق متجدد بشأن موارده المالية الشخصية.

وقال رئيس الوزراء السابق إنه "امتياز" أن تتم دعوتك إلى الدولة التي مزقتها الحرب من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي كانت تربطه به علاقة عمل وثيقة خلال فترة توليه منصبه.

وأشار 10 داونينغ ستريت إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان "داعما" للزيارة ، بعد مزاعم بأنها قد تقوض سلطته على السياسة الخارجية.

فوز أوكرانيا

والتقطت صور لجونسون وهو يزور بوروديانكا بالقرب من كييف - بلدة تضررت بشدة من الغزو الروسي. وقال جونسون في بيان: "استمرت معاناة الشعب الأوكراني لفترة طويلة.

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب هي أن تفوز أوكرانيا - وأن تفوز بأسرع ما يمكن. هذه هي اللحظة المناسبة لمضاعفة الجهود ومنح الأوكرانيين كل الأدوات التي يحتاجونها لإنهاء المهمة."

وأضاف متحدث باسم السيد جونسون أنه يدعم تمامًا سياسة حكومة المملكة المتحدة بشأن أوكرانيا ، بما في ذلك القرار الأخير بإرسال دبابات تشالنجر 2.

وكان رئيس الوزراء السابق نصّب نفسه كحليف رئيسي لكييف خلال فترة وجوده في 10 داونينغ ستريت، حيث قدم الدعم ودعا الحلفاء الغربيين إلى أن يحذوا حذوه في الأيام الأولى من الغزو الروسي في فبراير الماضي.