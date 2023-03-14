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إيلاف من لندن: أكدت لجنة الامتيازات في البرلمان البريطاني أنه سيتم استجواب بوريس جونسون، حول ما إذا كان ضلل النواب بشأن حفلات التباعد خلال أزمة كورونا في 22 مارس.

وسيتم استجواب رئيس الوزراء السابق من قبل اللجنة الحزبية ابتداء من الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش في جلسة متلفزة علنية. وفي تقرير أولي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قال إن جونسون ربما ضلل البرلمان عدة مرات.

لكن جونسون رفض ذلك وقال إنه يعتقد أن العملية سوف "تبرئه".

تقارير

ظهرت تقارير عن تجمعات الحفلات في المباني الحكومية خلال عمليات إغلاق كورونا لأول مرة في أواخر عام 2021. وفي عدة مناسبات ، أخبر جونسون ، الذي كان آنذاك رئيسًا للوزراء ، مجلس العموم أنه تم اتباع القواعد.

واعترف جونسون في وقت لاحق بأن تصريحاته الأصلية أثبتت عدم صحتها منذ ذلك الحين. ومع ذلك ، فقد أصر على أنه يعتقد أنها صحيحة في ذلك الوقت ونفى تضليل البرلمان عمدا.

وخلص تحقيق أجرته الموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي إلى حدوث انتهاك واسع النطاق للقواعد وأدى تحقيق للشرطة إلى تغريم 83 شخصًا ، بمن فيهم جونسون نفسه، لحضور الحفلات.

أدلة

قال التقرير الأولي للجنة الامتيازات إنها شاهدت أدلة على أن "توحي بقوة" أن انتهاكات قانون كورونا كانت ستكون "واضحة" لجونسون.

وتلقت اللجنة بالفعل إفادات مكتوبة من شهود ، فضلاً عن تزويدها برسائل واتسآب ووثائق وصور للتجمعات.

وتتكون لجنة الامتيازات البرلمانية، التي ترأسها هارييت هارمان من حزب العمل، من أربعة نواب محافظين ونائبين من حزب العمال وعضو من الحزب الوطني الأسكوتلندي في مجلس العموم.

عقوبة

إذا تبين أن جونسون قد ضلل البرلمان ، فستوصي اللجنة بكيفية معاقبة السيد جونسون ، مع تصويت مجلس العموم على ذلك.

تتراوح العقوبات المحتملة من أمره بالاعتذار إلى الإيقاف من مجلس العموم. إذا تم إيقافه عن العمل لأكثر من 10 أيام، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية (أوكسبريدج) في غرب لندن.