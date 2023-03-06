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إيلاف من لندن: مع تصاعد الحديث عن مستقبل سياسي قاتم، يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون موجة من الاستهجان بسبب ترشيح والده لنيل لقب "فارس الإمبراطورية".

وقال السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إن منح ستانلي جونسون لقب فارس كجزء من قائمة تكريم استقالة ابنه بوريس جونسون سيكون أمرًا "شائنًا تمامًا".

وبحسب ما ورد، أدرج رئيس الوزراء السابق، وفقًا لصحيفة تايمز، والده في قائمة تضم ما يصل إلى 100 اسم تم تقديمها للتكريم بعد أن أجبر على التنحي في سبتمبر الماضي بعد سلسلة من الفضائح.

وتساءل ستارمر عن سبب تكريم والد جونسون، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي، في حين دعا الحزب الديمقراطي الليبرالي رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى الاعتراض على القائمة. ويقول حزب العمال إن خطط اللجوء التي وضعها سوناك "لن تنجح" - آخر تحديثات السياسة، وقال ستارمر لراديو إل بي سي: "فكرة منح رئيس وزراء سابق مرتبة الشرف لوالده، مقابل خدمات ماذا؟".

فكرة سخيفة

أضاف: "فكرة أن بوريس جونسون يرشح والده لنيل لقب الفروسية - ما عليك سوى أن تقولها لتدرك مدى سخافتها، إنها كلاسيكية لرجل مثل جونسون. أعني، أعتقد أن الجمهور سيعتقد فقط أن هذا أمر شائن تمامًا".

يشار إلى أنه يتعين على كل رئيس وزراء منتهية ولايته أن يضع قائمة بالأشخاص الذين يطلبون من الملك منحهم عضوية مجلس اللوردات، أو مرتبة الشرف الأقل. ولا حد لعدد الأسماء التي يمكن طرحها.

فشل وأكاذيب

وقالت ويندي تشامبرلين، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، إن حزب المحافظين "سيكافئ فشل بوريس جونسون وأكاذيبه وفساده".

أضافت: "إذا كان لقوائم التكريم المستقبلية أي ذرة من الصدقية، يجب على سوناك التدخل والاعتراض على هذه القائمة".

وتابعت: "يجب أن تمنح مرتبة الشرف لأولئك الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود للمساهمة في بلدنا. محاولة جونسون منح والده هذا الاعتراف تجعل الأمر سخرية من كل شيء".

لكن المتحدث باسم سوناك قال إن رئيس الوزراء ليس لديه خطط لتغيير نظام التكريم. أضاف: "هناك قواعد طويلة الأمد تحافظ على عملية التكريم، لا توجد خطط لتغيير تلك التي أعرفها. إنها حقيقة أن رؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم قادرون على ترشيح الناس بهذه الطريقة".

وقال المتحدث باسم جونسون: "نحن لا نعلق على التكريم".

محسوبية جونسون

وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي أيضًا إن "المحسوبية" من جونسون "ليست جديدة" بعد أن واجه اتهامات بالمحاباة في عام 2020 لترشيحه لشقيقه جو جونسون لمنصب النبلاء.

وفي عام 2021، اتهمت النائبة البارزة في حزب المحافظين كارولين نوكس ستانلي جونسون علانية بلمسها بشكل غير لائق في مؤتمرات حزب المحافظين.

واتهمت نوكس، رئيسة لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم، ستانلي جونسون بضربها بقوة على مؤخرتها والإدلاء بتعليق بذيء في مؤتمر حزب المحافظين في عام 2003. وقال ستانلي جونسون بعد ذلك إنه "لا يتذكر" أي من الحادثتين.

وفي الأخير، يشار إلى أن جونسون يواجه احتمال طرده من مجلس العموم، إذا تثبت تورطه في حفلات داونينغ ستريت التي اقيمت خلال ولايته اثناء مرحلة التباعد بسبب كورونا.