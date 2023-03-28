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إيلاف من لندن: ثمّن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تربط بين البلدين الصديقين السعودية وبريطانيا، بعيد لقائه مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في جلسة مباحثات رسمية، عُقدت في العاصمة لندن.



وزيرا داخلية السعودية وبريطانيا يوقعان على الاتفاقيات بين البلدين خلال جلسة رسمية في العاصمة لندن. 28 آذار\ مارس 2023 (واس)

ونوه وزير الداخلية السعودي بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية السعودية والبريطانية، وتم خلال الجلسة التوقيع على عدة اتفاقات جديدة في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية.

وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين، وشكر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز نظيرته البريطانية على استضافة هذا الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.



لقطة من الجلسة الرسمية بين وزيري داخلية السعودية وبريطانيا في العاصمة لندن. 28 آذار\ مارس 2023(واس)

وشارك في الجلسة من الجانب السعودي كل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

فيما حضر من الجانب البريطاني عدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، إلى جانب سفير المملكة المتحدة في الرياض نيل كرمبتون.