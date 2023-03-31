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طوكيو: يتوجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى بكين السبت على ما أعلنت طوكيو الجمعة، في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

وخلال زيارته التي تستغرق يومين يلتقي هاياشي خصوصا نظيره تشين غانغ وفقاً لبيان أصدرته الخارجية اليابانية.

في السنوات الأخيرة، توترت العلاقات بين طوكيو وبكين، إذ تُراقب اليابان بريبة تنامي القوة العسكرية للصين في المنطقة.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة في بانكوك وتعهدا مواصلة الاتصالات على مستوى رفيع.