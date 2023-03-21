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كييف (أوكرانيا): أشادت أوكرانيا الثلاثاء ب"الزيارة التاريحية" التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الى كييف باعتبارها تدلّ على "تضامن" من جانب طوكيو بعد أكثر من سنة على الغزو الروسي للبلاد.

وكتبت نائبة وزير الخارجية الأوكراني الأولى أمينة جبار على موقع "تويتر"، "هذه الزيارة التاريخية تدلّ على تضامن وتعاون قوي بين أوكرانيا واليابان. نحن ممتنون لليابان على دعمها القوي ومساهمتها في انتصارنا المقبل".