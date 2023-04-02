قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: رفضت رئيسة وزراء اسكوتلندا ادعاءات بأنها كانت بسبب كونها "سحاقية" بالسِّر وكانت على علاقة بدبلوماسية سابقة واشترت الاثنتان منزلا من والدة نجم التنس السير آندي موراي.

وقالت الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستيرجن إن الشائعات عنها على الإنترنت كانت "جزءًا من السبب" وراء قرارها بالاستقالة.

وأعلنت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي السابقة استقالتها المفاجئة من منصبها كوزيرة اسكتلندية الأولى في فبراير الماضي، قائلة "في رأسي وفي قلبي، كنت أعلم أن الوقت قد حان للتنحي".

ثرثرة انترنت

لكنها كشفت الآن في "بودكاست بي بي سي اسكتلندا" أن ثرثرة على الإنترنت عنها كانت "جزءًا من السبب" وراء القرار.

وتضمنت الشائعات الأخرى التي ذكرتها ستيرجن امتلاكها محفظة عقارية عالمية وأمرًا قضائيًا فائقًا لإخفاء الحقيقة.

وقالت السيدة ستيرجن: "أنا لست ساذجًة، لست من وجهة نظري أنني سأتنحى يومًا ما وأكون مجهول الهوية تمامًا في اليوم التالي. أفهم حقيقة ما قمت به وسأظل في البرلمان ، لكني أرغب في الحصول على مزيد من الخصوصية".

القيل والقال

وقالت لـ(بي بي سي) إن جنازة الناشط الاستقلالي آلان أنغوس كانت اللحظة التي عززت قرارها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، لبي بي سي سكوتلاند، أن القيل والقال عبر الإنترنت عنها كان "جزءا من السبب" وراء قرار الاستقالة.

وتابعت: "أريد أن يكون لدي مزيد من عدم الكشف عن هويتي وأريد فقط حماية بعض ما يعتبره الناس أمرًا مفروغًا منه في حياتهم والذي نسيت أن أحصل عليه."

وقادت ستيرجن حكومة اسكوتلندا لمدة ثماني سنوات بعد ان كانت نائبة في البرلمان منذ عام 1999، وقالت إنه "إنجاز" يشعر الناس أنهم ما زالوا لا يعرفون شيئًا عنها.

وقالت إن بعض الناس يريدون تصديق "هناك حياة سرية خفية لنيكولا ستيرجن ، والتي للأسف أخشى أن الأمر ليس كذلك في بعض النواحي".

وأضافت السيدة ستيرجن: "قرأتم حسابات عن حياتي على وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد، 'كما تعلمون ، إنها أكثر روعة وأكثر إثارة بكثير'.

حمزة يوسف

واستبدل حمزة يوسف السياسي المخضرم كوزير أول في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما استقال زوجها، بيتر موريل، من منصبه كرئيس تنفيذي للحزب الوطني الاسكتلندي بعد فترة وجيزة من استقالتها حيث قال إن مستقبله أصبح "إلهاءًا" عن المنافسة على استبدال زوجته.

وجاء رحيل ستيرجن الدراماتيكي بعد أكثر من عقدين في المنصب بعد استقالة رئيس الاتصالات بالحزب في أعقاب الكشف عن أنه قدم عن غير قصد أرقام عضوية مزيفة لصحفي.