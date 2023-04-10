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موسكو: أيد الكرملين الاثنين بالكامل المناورات العسكرية التي تجريها الصين في محيط تايوان معتبرا أن بكين تتعرض "لاستفزازات" من جانب الولايات المتحدة الداعمة للجزيرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين "تملك الصين حقا سياديا في التحرك ردا على هذه التصرفات الاستفزازية ولا سيما عبر إجراء مناورات".