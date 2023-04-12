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إيلاف من لندن: تشير التوقعات إلى اشتباك حكومتي اسكتلندا والمملكة المتحدة في معركة قانونية حول مشروع قانون الإصلاح الجنساني الذي اقره برلمان اسكوتلندا ودار جدال كبير عليه.

وأكدت وزيرة العدل الاجتماعي الاسكوتلندية شيرلي آن سومرفيل، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاسكتلندية ستقدم التماسًا لمراجعة قضائية بشأن حق النقض الذي استخدمه وستمنستر ضد مشروع القانون.

وقالت سومرفيل: "تمت الموافقة على مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس بأغلبية ساحقة في البرلمان الاسكتلندي، بدعم من أعضاء جميع الأحزاب"، مضيفة: "يعد استخدام المادة 35 تحديًا غير مسبوق لقدرة البرلمان الاسكتلندي على التشريع بشأن المسائل التي تم تفويضها بشكل واضح ، كما أنه يخاطر بوضع سابقة دستورية خطيرة".

مراجعة قضائية

وقالت الوزيرة الاسكتلندية: "في محاولة لدعم الإرادة الديمقراطية للبرلمان والدفاع عن نقل السلطة، سيقدم الوزراء الاسكتلنديون التماسًا لمراجعة قضائية لقرار وزير شؤون اسكتلندا البريطاني، بشأن قرار حكومة اسكتلندا".

ورداً على ذلك، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها "ستدافع بقوة" عن قرارها. وكان التشريعيون الاسكتلنديون قد وافقوا على مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالجنس (اسكتلندا) قبل عيد الميلاد مباشرة. ثم أصبح نزاعًا دستوريًا في يناير الماضي، عندما اتخذت حكومة المملكة المتحدة خطوة غير مسبوقة باستخدام المادة 35 من قانون اسكتلندا لمنع مشروع القانون من الحصول على الموافقة الملكية ليصبح قانونًا.

وقال وزير شؤون اسكتلندا أليستر جاك إن مشروع القانون يتعارض مع قوانين المساواة على مستوى المملكة المتحدة، وأن الأنظمة المختلفة للاعتراف بالنوع الاجتماعي شمال وجنوب الحدود ستخلق "تعقيدات كبيرة".

وقالت سومرفيل: "لم تقدم حكومة المملكة المتحدة أي تحذير مسبق باستخدامها للسلطة، ولم تطلب أي تعديلات على مشروع القانون طوا مرور تسعة أشهر على البرلمان".

تغييرات محتملة

أضافت: "تم رفض عروضنا للعمل مع حكومة المملكة المتحدة بشأن التغييرات المحتملة لمشروع القانون من قبل وزير شؤون اسكوتلندا البريطاني، لذا فإن الطعن القانوني هو وسيلتنا المعقولة الوحيدة لحل هذا الوضع".

وأكدت أنه "مهمٌ أن يكون لديك وضوح بشأن تفسير ونطاق سلطة المادة 35 وتأثيرها على نقل السلطة. يجب اختبار هذه الأمور قانونًا في المحاكم".

قالت سومرفيل: "يهدف مشروع القانون إلى تبسيط عملية تغيير الجنس في نظر القانون. ولن تكون هناك حاجة إلى تشخيص أو تقارير طبية، وسيتم تقليص الفترة التي يجب أن يعيش فيها المتقدمون البالغون بجنسهم المكتسب إلى ثلاثة أشهر".

سيتعين على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 و 17 عامًا الذين يتقدمون للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس أن يعيشوا في جنسهم المكتسب ستة أشهر على الأقل.

خلافات

مع ذلك، يجادل النقاد بأنه يقوض حقوق المرأة والمساحات أحادية الجنس.

وكان مشروع القانون قضية خلافية داخل الحزب الوطني الاسكتلندي في أكتوبر من العام الماضي، فقد استقالت آش ريغان من منصب وزير سلامة المجتمع قبل وقت قصير من بدء مناقشة برلمان اسكتلندا للمرحلة الأولى، وصوّت 7 من نواب الحزب الوطني الأسكتلندي ضد القانون.

وخلال منافسة قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي، كان الوزير الأول حمزة يوسف المنافس الوحيد الذي دعم الإجراء إذا دعمت المشورة القانونية هذه الخطوة.

وأعربت البرلمانية الاسكتلندية آش ريغان عن اعتقادها أن أي طعن أمام المحكمة سيفشل، بينما تعهدت البرلمانية التي نافست على القيادة كيت فوربس بتعديل التشريع لضمان عدم إمكانية حظره مرة أخرى.

قال الوزير الأول يوسف الثلاثاء إن الكتلة كانت "فيتو غير ديمقراطي على التشريعات التي أقرتها غالبية البرلمان الاسكتلندي".

موقف لندن

ورداً على هذا الإعلان، قال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا البريطاني الستر جاك: "ستدافع حكومة المملكة المتحدة بقوة عن قرار منع مشروع قانون الحكومة الاسكتلندية لإصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي من أن يصبح قانونًا".

أضاف: "أصدرت الأمر بموجب المادة 35 من قانون اسكتلندا لعام 1998 بعد دراسة شاملة ودقيقة لجميع النصائح ذات الصلة والآثار المترتبة على السياسات".

وتابع جاك: "كنت واضحًا جدًا في البيان المصاحب للأسباب كيف سيكون لمشروع القانون تأثير سلبي على المسائل المتحفظ عليها، بما في ذلك على تشغيل القانون لأنه ينطبق على حماية المساواة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى".

وقال وزير شؤون اسكتلندا: "ضروري استخدام السلطة بالكامل ضمن تسوية تفويض السلطة كما تم تحديدها منذ بدايتها، بدعم من الأحزاب المختلفة".