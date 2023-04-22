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بوغوتا: ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلى الجمعة، مع عثور رجال الانقاذ على أربع جثث أخرى.

وأعلن الحصيلة الجديدة ألفارو فارفان رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في وسط البلاد.

ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومترًا شمال العاصمة بوغوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقًا عن العثور على ثلاث جثث وفقدان أربعة عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي عمودًا من الدخان يتصاعد ليلًا من حفرة وأشخاصًا باللباس المدني يحملون مشاعل ويقتربون منها.

كوارث التعدين

وتعد كولومبيا أكبر منتج للفحم في أميركا اللاتينية.

وكوارث التعدين شائعة في كولومبيا، خصوصاً في المناجم غير القانونية في كونديناماركا وغيرها من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد وشمالها الشرقي.

وبين 2011 وأيار/مايو 2022، سجّلت السلطات 1262 حادثة من هذا النوع، علماً بأن هذه الحوادث غالباً ما تحصد مئات القتلى سنوياً.

وفي منتصف آذار/مارس أوقع انفجار في منجم في منطقة ساتاتاوسا المجاورة 21 قتيلاً، في واحدة من أسوأ المآسي التي شهدتها كولومبيا في السنوات الأخيرة.