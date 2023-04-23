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إيلاف من لندن: بهدوء وبدون إعلان وضجيج، تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بتدريبات مكثّفة في البحر والبرّ والجو لفحص الجهوزية والتدريبات على الدفاع والمساعدة لإسرائيل في حال حرب متعددة الجبهات.

وكثّف الجانبان خلال الفترة الأخيرة المناورات التي تحاكي هجومًا إسرائيليًا على إيران وردًا إيرانيًا وجبهات قد تفتح ضد إسرائيل.



صورة أرشيفية للبحرية الأميركية تظهر السفينة الهجومية البرمائية USS Makin Island (LHD 8) وهي تسحب إلى جانب حاملة الطائرات USS George H.W. بوش (CVN 77) في الخليج



وتقول مصادر مطلعة ان سلاح البحرية الإسرائيلي كثّف مؤخرًا تواجده في البحر الأحمر وبحر العرب. كما تقول مصادر عربية ان قطع بحرية إسرائيلية شوهِدَت مؤخرًا تقوم بأعمال الدورية إلى جانب الأسطول الخامس الأميركي في الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر في موازاة تكثيف إيران لتواجدها في تلك المناطق.



وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أجرى خلال الشهرين الأخيرين عددًا من المناورات التي أُعلِن عنها مثل العام الأحمر ومناورات لم تُعلَن قالت عنها مصادر مطلعة انها موجهة بشكلٍ مباشر لـ"إيران"، وان التدريبات كانت معقدة ومتعددة في الولايات المتحدة وفي المتوسط وأيضا في مناطق أخرى قريبة من إيران.

وتشير المصادر أيضاً إلى ان من شاهد المناورات واطلع على الأهداف وخطط العمليات كان على يقين ان إسرائيل والولايات المتحدة انتقلتا من الكلام إلى العمل من أجل ضرب إيران في الوقت القريب.



تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أكثر من مرة مؤخرًا التزامها بأمن إسرائيل، وكذلك، فان مسؤولين عسكريين كبار كانوا قد زاروا إسرائيل مؤخرًا سرًا وعلنًا، والهدف هو التحضير لضربة وتلقي رد الفعل، ومن ثم الهجوم مجددًا اذا اقتضت الحاجة، بحسب تصريح مسؤول أمني كبير لـ"إيلاف".