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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن مزيد من العقوبات على مسؤولي النظام الإيراني المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وصنفت المملكة المتحدة أكثر من 70 مسؤولًا وكيانًا إيرانيًا لانتهاكات حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وبلغ إجمالي عدد التعيينات المتعلقة بإيران أكثر من 300. وتشمل القائمة فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته ، المدعي العام الإيراني وشرطة الآداب.

واتخذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات متسقة ومنسقة لمحاسبة النظام ، وأعلنت فرض عقوبات على أساس شهري على تلك الردود على انتهاكات حقوق الإنسان.

قادة الحرس

وكانت أحدث عقوبات المملكة المتحدة ضد 4 من قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين فتحت قوات الحرس الثوري الإيراني تحت قيادتهم النار على المتظاهرين العزل مما أدى إلى مقتل العديد من المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال، واعتقال المتظاهرين وتعذيبهم بشكل تعسفي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وعن تصدير إراقة الدماء حول العالم. لهذا السبب لدينا أكثر من 300 عقوبة سارية على إيران، بما في ذلك على الحرس الثوري الإيراني برمته.

وأضاف: توضح المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون مرة أخرى اليوم أننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي للنظام. سنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله.

مشمولون بالعقوبات

وتشمل العقوبات الآتي:

- محمد نزار عظيمي: قائد الحرس الثوري الإيراني، النجف أشرف، القيادة الغربية، مسؤول عن القمع العنيف للاحتجاجات في محافظة كرمانشاه، مع استخدام قوات الحرس الثوري الإيراني للمدافع الرشاشة ضد المتظاهرين العزل، مما أدى إلى مقتل العديد من المتظاهرين.

- حبيب شاهسافاري: قائد فيلق محافظة أذربيجان الغربية قائد الحرس الثوري الإيراني، مسؤول عن قمع المتظاهرين في مهاباد وبيرانشهر، باستخدام قوات الحرس الثوري الإيراني أسلحة ثقيلة أسفرت عن مقتل عدة أشخاص. وتتهم قوات الحرس الثوري الإيراني بقتل متظاهرين إثر تعرضهم للتعذيب في مراكز الاحتجاز

- محسن كريمي: قائد الحرس الثوري الإيراني، المقاطعة المركزية، المسؤول عن القمع العنيف للاحتجاجات، بما في ذلك المتظاهر مهرشاد شهيدي البالغ من العمر 19 عامًا والذي ورد أنه تعرض للضرب حتى الموت في مركز احتجاز تابع للحرس الثوري الإيراني، واعتقال النساء لعدم ارتداء الحجاب (الرأس). تغطي في الأماكن العامة

- أحمد كاظم: قائد قاعدة عمليات كربلاء في الحرس الثوري الإيراني، مسؤول عن قمع الاحتجاجات في بلدة إيزه بمحافظة خوزستان، والتي قُتل خلالها طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بالرصاص. اتهمت قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة كاظم في كوجليه ومحافظة بوير أحمد بخطف ناشط في مجال عمالة الأطفال توفي بعد تعرضه للتعذيب.

محاسبة نظام إيران

ولعبت المملكة المتحدة أيضًا دورًا رائدًا في الجهود الدولية لمحاسبة النظام الإيراني على قمعه، على سبيل المثال من خلال العمل مع الشركاء لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وإجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في ردا على الاحتجاجات.

وستضمن هذه العقوبات عدم تمكن الأفراد المدرجين في القائمة من السفر إلى المملكة المتحدة وسيتم تجميد أي من أصولهم الموجودة في المملكة المتحدة.