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إيلاف من لندن: أعلن 10 داونينغ ستريت، أن السفير البريطاني يواصل الاتصال مع طرفي الصراع في السودان للضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن "السفير البريطاني يواصل التحدث إلى الأطراف المتحاربة في السودان كجزء من الجهود الدبلوماسية عبر الحكومة".

وتنتهي فترة وقف اطلاق النار التي اتفق عليها المتخاربون في السودان الساعة 11 بتوقيت غرينتش مساء الخميس.

واضاف: وكجزء من تدخل بريطانيا المباشر، فإننا ندعم تمديد وقف إطلاق النار ونقوم بالضغط من أجل ذلك. وقال المتحدث أن رحلتين قادمتين من السودان هبطتا في قبرص يوم الخميس، مع توقع المزيد في وقت لاحق اليوم.

وقال: "لقد هبطت رحلة أخرى اليوم. كانت ست رحلات بالأمس ، وقد هبطت رحلتان اليوم ، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد في وقت لاحق اليوم أيضًا".

وقال داونينغ ستريت إنه "من الضروري" أن يقوم أي شخص يريد مغادرة البلاد ويكون مؤهلاً للمجيء إلى المملكة المتحدة بذلك في أسرع وقت ممكن.

كلام وزير الخارجية

على صلة، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنه "ليس على علم" بأن المملكة المتحدة طارت من السودان "بدون أذونات" بعد أن ادعاءات بأنها أخرت عملية الإجلاء الألمانية.

وقال كليفرلي إنه "ليس من فهمي" أن المملكة المتحدة طارت من مهبط للطائرات في السودان "بدون إذن" في أعقاب مزاعم بشأن تأخير جهود الإجلاء الألمانية.

اضاف وزير الخارجية في حديث أمام مجلس العموم إنه لا يعتقد أن أي رحلات جوية لها "تأثير سلبي أو غير مباشر على الآخرين" ، مضيفًا أن المملكة المتحدة عملت بشكل جيد مع نظرائهم الألمان.

اغلاق المطار

وأشار كليفرلي إلى ان مهبط الطائرات في شمال الخرطوم كان مركز جهود إجلاء من قبل القوات البريطانية والألمانية.

وزعمت مصادر سياسية ألمانية رفيعة المستوى، مساء الأربعاء، أن مهمة بريطانيا لإخراج موظفي سفارتها أدت إلى إغلاق مؤقت للمطار بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وقالت المصادر أن القوات البريطانية نزلت دون إذن من الجيش السوداني، مما أغضبها لأنها منعت الوصول إلى الموقع. لكن مصدرًا بوزارة الخارجية قال لشبكة سكاي نيوز: "لقد تواصلنا إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء مع الفصيلين في السودان اللذين يدركان جيدًا عمليتنا لإجلاء الرعايا البريطانيين".

