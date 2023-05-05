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نفت الولايات المتحدة الادعاءات الروسية بأن واشنطن دبرت هجوما مزعوما بطائرة مسيّرة على الكرملين يوم الأربعاء بغية اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان المتحدث باسم بوتين قد صرح، بعد يوم من اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم المزعوم، أن الهجوم نُفذ بدعم من واشنطن.

ووصف جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، الأمر بأنه "ادعاء سخيف".

وقالت أوكرانيا إنها لا علاقة لها بالهجوم المزعوم، ولم يكن بوتين موجودا في المبنى في ذلك الوقت.

واتهمت Reutersأوكرانيا موسكو بتدبير الحادث من أجل تصعيد الحرب.

وعلى الرغم من استمرار الهجمات الروسية بدون هوادة، ومقتل 21 شخصا يوم الأربعاء في منطقة خيرسون جنوبي البلاد، لا توجد مؤشرات حتى الآن على تكثيف هجمات من جهة موسكو.

وعلى الرغم من ذلك، أُسقطت مساء الأحد طائرة مسيّرة فوق العاصمة الأوكرانية كييف، على مسافة قريبة من المكتب الرئاسي، واعترف المسؤولون في وقت لاحق بأنها كانت طائرة مسيّرة أوكرانية "فُقدت السيطرة عليها" ودُمرت تفاديا لحدوث "عواقب غير مرغوب فيها".

وبحسب المتحدث باسم الرئيس بوتين، وقع الهجوم على الكرملين، وهو مجمع أبنية حكومية كبير في وسط موسكو، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق مجمع الأبنية، وأظهر مقطع فيديو ثان انفجارا صغيرا فوق مبنى البرلمان بالموقع، وأن رجلين، فيما يبدو، يتسلقان القبة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الخميس إن الولايات المتحدة تدعم "بدون شك" الهجوم المزعوم، دون تقديم أدلة.

وأضاف: "القرارات بشأن مثل هذه الهجمات لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن".

وردا على ذلك، قال كيربي لوسائل إعلام أمريكية: "بيسكوف يكذب هناك، بهدوء وبساطة".

وقال :"الولايات المتحدة لا علاقة لها بذلك. لا نعرف حتى بالضبط ما حدث، لكن كل ما أستطيع أن أؤكده لكم هو أن الولايات المتحدة ليس لها دور في ذلك إطلاقا".

Reuters ألقى فولوديمير زيلينسكي كلمة في لاهاي

وقال المسؤول الأمريكي إن واشنطن لم تشجع أوكرانيا أو تمكّنها من شن ضربات خارج حدودها، ولم تؤيد الهجمات على القادة.

وقالت أوكرانيا إن الهجوم المزعوم كان تمويها من موسكو.

ويقول كثيرون إن روسيا لن تهتم كثيرا بشن هجوم يجعل الكرملين يبدو ضعيفا.

وجاءت ادعاءات الكرملين الأخيرة أثناء زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

ودعا في كلمة ألقاها إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة روسيا على "جرائم العدوان" على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن بوتين "يستحق أن يُحكم عليه في عاصمة القانون الدولي بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية".

وتحدث الرئيس الأوكراني عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها روسيا، بما في ذلك "ملايين" الهجمات على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وأولئك الذين قُتلوا خلال احتلال بوتشا، القريبة من العاصمة كييف، في بداية الغزو الروسي الشامل العام الماضي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وتقول إنه مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الترحيل غير القانوني للأطفال من أوكرانيا إلى روسيا. لكن ليس لديها تفويض بشأن محكمة جديدة لمحاسبة روسيا على عدوانها على أوكرانيا.