قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: بدأت المملكة المتحدة، استعدادتها لاستضافة قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2024، وعينت الدكتور أليستر ماكفيل مبعوثا للقمة.

وسيجتمع قادة سياسيون ورجال أعمال من المملكة المتحدة والدول المدعوة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ، في الفترة ما بين 23 و 24 أبريل 2024.

وخلال الأشهر المقبلة، سيبدأ المبعوث المعين الدكتور ماكفيل العمل مع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى القمة للاستماع إلى توقعاتهم، وبناء الشراكات، والبدء في جعل فرص المنفعة المتبادلة للمملكة المتحدة والشركاء الأفارقة حقيقة واقعة.

يذكر أن لدى ماكفيل خبرة واسعة في العمل مع - وفي - البلدان الأفريقية. كان مؤخرًا سفيرًا لبريطانيا في إثيوبيا ، والذي تضمن دور المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا - من يناير 2019 إلى يناير 2023. وسيعمل مع مايكل تاتام، الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للقمة.

كما تم إطلاق قناة تويتر Twitter الرسمية للقمة ، والتي ستكون مصدرًا للمعلومات والتحديثات حول القمة ، فضلاً عن عرض الشراكات بين المملكة المتحدة وأفريقيا.

وقال وزير إفريقيا والتنمية بوزارة الخارجية البريطانية أندرو ميتشل: تهدف قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 2024 إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والدول الأفريقية ، وخلق فرص العمل والنمو. سيلعب مبعوث القمة الخاص بنا دورًا رئيسيًا في تطوير الشراكات ، على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة ، التي ستكون في صميم القمة.

الدول المشاركة

وإلى ذلك، فإن الدول المشاركة في القمة هي: الجزائر، أنغولا، بوتسوانا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، أثيوبيا، غانا، كينيا، ملاوي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيرا ليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا وزامبيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قمة 2024 ستستخدم مكانة المملكة المتحدة الفريد كمركز مالي عالمي ، ومستثمر رائد في القارة وقوة حشد لتأمين استثمارات كبيرة متبادلة المنفعة في البلدان الأفريقية ، وتسهيل التجارة والاستثمار في اتجاهين ، ودعم السياسات والإصلاحات التي تعزز طويلاً - آفاق الاستثمار.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، تعد المملكة المتحدة أكبر مالك للأصول الأجنبية في إفريقيا (حسب أرقام 2020).

