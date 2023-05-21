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اثينا: تصدّر الحزب اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان الأحد، بحسب استطلاعات اجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة في حال تأكدت قد تعني صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة.

وتوقعت هذه الاستطلاعات التي أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب "الديموقراطية الجديدة" الحاكم منذ أربعة أعوام ما بين 36 و40 في المئة من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق اليكسيس تسيبراس الذي سيحوز ما بين 25 و29 في المئة من الاصوات.

نسبة المشاركة في الاقتراع كانت قد بلغت ظهر الأحد 31,5%، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية شملت 16520مكتب تصويت، وسط توقعات بتسجيل نسبة امتناع عالية عن التصويت كما حصل في العام 2019 حيث بلغت 42%.



ميتسوتاكيس

عند خروجه من مكتب تصويت في أثينا، قال "ميتسوتاكيس" المرشح لولاية ثانية من أربع سنوات أنه يريد جعل اليونان "بلدا أقوى مع دور مهم في أوروبا".

وأضاف: "نصوت من أجل مستقبلنا، من أجل المزيد من الوظائف ووظائف أفضل ولنظام صحي أكثر فاعلية"، وقد رافقه اثنان من أولاده الثلاثة.

وفي مكتب تصويت في حي شعبي في العاصمة، قال منافسه زعيم "تحالف اليسار الراديكالي-التحالف التقدمي" (سيريزا) أليكسيس تسيبراس إن هذا الاقتراع يشكل "يوم أمل لطيّ صفحة أربع سنوات صعبة" مع حكومة "متعجرفة لا تهتم بالأكثر عددا".

ويأمل زعيم سيريزا، الذي جسد في 2015 آمال اليسار الراديكالي في اوروبا، في استعادة السلطة في بلاده بعد ولاية أولى من 2015 إلى 2019 اتسمت بمواجهة مع الاتحاد الأوروبي ثم استسلام خلال مفاوضات عاصفة لإنقاذ اليونان من الركود المالي.



محاولة تزوير

هذا وأوردت وكالة أنباء اثينا الأحد انه تم توقيف خمسة أشخاص مساء السبت في شمال اليونان لمحاولة القيام بتزوير انتخابي. وقالت الشرطة المحلية انها صادرت 197 بطاقة هوية، وجوازات سفر في حقيبة تتضمن 114 مغلفا مغلقا كلها تتضمن بطاقة بنفس الاسم في الداخل، وكذلك مبلغ ستة آلاف يورو.