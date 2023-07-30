بانكوك: ارتفعت حصيلة القتلى في انفجار قوي دمّر مستودعاً للألعاب النارية غير مرخّص في جنوب تايلاند، إلى 10 على الأقل الأحد، حسبما أفاد الحاكم المحلي، فيما استدعت الشرطة المالك بتهمة الإهمال.

ويُعتقد أنّ الانفجار الذي وقع بعد ظهر السبت في بلدة سونغاى كولوك نتج عن عملية لحام أثناء أعمال البناء في مبنى يخزّن ألعاباً نارية بشكل غير قانوني.

وأصيب أكثر من 100 شخص في الانفجار، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية بأنّ مئات المنازل تضرّرت بشكل خطير.

وقال حاكم مقاطعة ناراثيوات سانان بونغاكسورن، في مؤتمر صحافي الأحد، "لقد تعرّفنا على 10 أشخاص وعثرنا على أشلاء من جثّتين لم نتمكّن من تحديد هويّتهما بعد".

وقالت الشرطة إنّها تحقّق في سبب الانفجار في المبنى، معربة عن اعتقادها بأنّه غير مرخّص لتخزين الألعاب النارية.

وقال قائد شرطة ناراثيوات الميجر جنرال تشاليرمبورن خامخيو، إنّه تمّ نقل مفرقعات إلى المكان قبيل الانفجار.

وأضاف "نحقّق في ما إذا كانت تلك الألعاب النارية قد تمّ نقلها بشكل قانوني أو غير قانوني".