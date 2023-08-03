ايلاف من لندن: حدد رئيس اقليم كردستان العراق الخميس موعدا رسميا جديدا لانتخابات برلمان الاقليم هو الخامس والعشرين من شباط فبراير المقبل لاختيار 111 عضوا .

واعلن دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة الاقليم اليوم ان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قد اصدر الخميس مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 شباط فبراير من العام 2024.

وقال ان المرسوم قد نص على انه "استنادا إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُحدد يوم 25 من شهر شباط 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان - العراق لدورته السادسة .

ثانيًا: على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم.

وأوضح المتحدث إن هذا المرسوم يُنفذ من تاريخ صدوره ويُينشر في الجريدة الرسمية .

وجاء تحديد الموعد الجديد الذي حلّ مكان الموعد السابق للانتخابات والذي كان محددًا له في 18 تشرين الثاني\ نوفمبر 2023 اثر اتفاق بين القوى السياسية في الاقليم التي كانت قد دخلت خلال الاسابيع الاخيرة بحوارات سياسية حول انسب موعد لاجراء الانتخابات البرلمانية.



اقتراح المفوضية

ووفقًا للقانون والدستور فإن تحديد يوم اجراء الانتخابات في كردستان هو من صلاحية رئيس الإقليم حصرًا وليس مفوضية الانتخابات والأخيرة يحقّ لها إبداء الرأي فقط حول إمكانية اجراء الانتخابات في اليوم المُحدد أو المقترح أم لا.

وكان مجلس مفوضية الانتخابات العراقية قد اقترح في 18 من الشهر الماضي إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 شباط المقبل أو أبعد من ذلك التاريخ. وذلك بعد شهرين من موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2023 ولتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آنٍ واحد أو بفاصلٍ زمني قريب وذلك لخصوصية كل منهما فضلا عن الاسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي.

واوضحت المفوضية أن "اقتراحها هذا جاء لتنظيم وادارة عملية انتخابية ناجحة من الجوانب كافة تراعي المعاير الدولية لضمان سلامتها ونزاهتها وجودتها.

111 عضوًا برلمانيًا

وكان اقليم كردستان قد شهد آخر انتخابات برلمانية في عام 2018 وهناك 3 ملايين و300 ألف ناخب يحق لهم التصويت عبر

1200 مركز انتخابي في محافظات الإقليم الثلاث: أربيل والسليمانية ودهوك.

وبلغ عدد المحطات المؤهلة لاستقبال الناخبين 3933 محطة تصويت حيث تنافس في تلك الانتخابات 709 مرشحين من جميع المحافظات الكُردية

ويتنافس المرشحون في الإقليم على 111 مقعداً في البرلمان يخصص منها 11 للأقليات القومية والدينية والتي تُسمى بالكوتا وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

وشارك في تلك الانتخابات 673 مرشحاً ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً لشغل 111 مقعداً في برلمان الإقليم.

وقد اسفرت انتخابات عام 2018 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً في حين

توزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير بواقع مقعد واحد و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد و7 مقاعد للجماعة الإسلامية وحصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.