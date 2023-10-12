الرياض: بحث وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنّ وليّ العهد تلقّى اتّصالاً هاتفياً من رئيسي "جرى خلاله بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها".

ونقلت "واس" عن الأمير محمد بن سلمان تأكيده على مسامع الرئيس الإيراني أنّ" المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

كما شدّد ولي العهد، وفقاً للمصدر نفسه، على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأيّ شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وشدّد الأمير السعودي على "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة"، وفقاً لـ"واس".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" أنّ الرجلين تباحثا في "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضدّ فلسطين".

إردوغان

كما تحدّث الأمير محمد بن سلمان هاتفياً الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "الأمير" للرئيس التركي إنّ الرياض "تبذل جهودًا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري".